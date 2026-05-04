Gewusst? Darum lösten Channing Tatum und Zoë Verlobung auf

Zoë Kravitz (37) und Channing Tatum (46) galten lange als eines der heißesten It-Paare Hollywoods. Ab Mitte 2021 wurden die Schauspielerin und der "Magic Mike"-Star immer wieder zusammen in New York gesichtet, im Oktober 2023 folgte dann laut mehreren US-Medien die Verlobung. Nur etwa ein Jahr später war jedoch alles schon wieder aus, wie unter anderem das Magazin People im Herbst 2024 berichtete. Die beiden hätten demnach gemerkt, dass sie in unterschiedlichen Lebensphasen stecken – und entschieden sich für eine einvernehmliche Trennung, die Fans auf der ganzen Welt überraschte.

Dass zwischen Zoë und Channing kein Rosenkrieg tobte, betonte die "The Batman"-Darstellerin später noch einmal selbst. In einem Interview mit dem Magazin Elle schwärmte sie von der gemeinsamen Zeit am Set ihres Thrillers "Blink Twice", bei dem sie Regie führte und Channing die Hauptrolle übernahm. Auf die Frage, ob die Trennung ihren Blick auf das Projekt verändert habe, antwortete sie klar: "Überhaupt nicht. Ich liebe das, was wir gemeinsam geschaffen haben, und er liegt mir sehr am Herzen." Gleichzeitig richtet sich der Blick der Schauspielerin inzwischen nach vorn: Zuletzt machte die Nachricht Schlagzeilen, dass sie sich mit Sänger Harry Styles (32) verlobt haben soll und mit ihm zwischen New York und London pendelt. Die beiden sind seit acht Monaten ein Paar. "Er ist völlig vernarrt in sie. Er würde für sie eine Klippe runterspringen", verrät eine Quelle gegenüber Page Six.

Während Zoë ihre neue Liebe genießt, sorgt Channing mit einem nachdenklichen Social-Media-Post für Gesprächsstoff. Kurz nachdem die Verlobungsnews um Zoë und Harry die Runde machten, teilte der "21 Jump Street"-Star in seiner Instagram-Story ein Gedicht des Autors John Roedel, in dem es um den Zwiespalt zwischen Kopf und Herz geht. "Mein Gehirn und mein Herz haben sich vor einem Jahrzehnt scheiden lassen, darüber, wer die Schuld trägt, dass ich so ein Durcheinander geworden bin. Irgendwann konnten sie nicht mehr im selben Raum miteinander sein", heißt es darin unter anderem, bevor beschrieben wird, wie der Sprecher schließlich auf sein Bauchgefühl hört. Persönliche Worte fügte Channing nicht hinzu. In der Vergangenheit hatte der Schauspieler jedoch immer wieder betont, wie anspruchsvoll Beziehungen für ihn sein können, gleichzeitig aber die Zusammenarbeit mit Zoë an "Blink Twice" als "super easy" gegenüber AP Entertainment bezeichnet.

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Getty Images Channing Tatum und Zoë Kravitz, August 2024

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Getty Images, Getty Images Harry Styles, Zoё Kravitz

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Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum im August 2024