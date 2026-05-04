Hier lebt Michael Jacksons früherer Schimpanse Bubbles heute

Er war einst einer der berühmtesten Affen der Welt: Bubbles, der Schimpanse von Michael Jackson (†50), begleitete den "King of Pop" in den 1980er Jahren auf Tourneen, tauchte auf Musikvideosets auf und begeisterte bei einem Promotiontour-Stopp in Japan die Fans. Heute lebt Bubbles weit entfernt vom Showbusiness – nämlich im Center for Great Apes, einem Tierheiligtum in Wauchula, Florida. Leiterin Patti Ragan verriet jetzt dem Magazin Variety, dass der Schimpanse noch immer gut versorgt wird und das auch künftig so bleibt: Der Nachlass von Michael finanziert die Pflege von Bubbles weiterhin mit.

Leiterin Patti zeichnete im Gespräch mit der Zeitschrift ein liebevolles Bild des mittlerweile erwachsenen Tieres. "Er ist so ein süßer, süßer Kerl", sagte sie. "Die Leute stellen ihn sich noch immer als niedliches kleines Baby mit einem rosa Gesicht vor, das Michael herumtrug. Aber er ist jetzt ein großer Junge, ungefähr 77 Kilo schwer." Bubbles lebe heute in einer Gruppe von fünf Tieren und helfe dabei, jüngere Schimpansen einzugewöhnen – zwei Babys hatte er laut Ragan bereits mit aufgezogen. Seinen Alltag verbringe er überwiegend mit Ausruhen, habe aber auch seine Eigenheiten: Rucksäcke mit Klettverschluss faszinieren ihn besonders. "Er verstaut gerne seine Schätze darin und trägt sie herum", so Patti. Zu seinen liebsten Freizeitbeschäftigungen gehören außerdem das Essen von Süßkartoffeln und das Hören von Flöten-Gitarren-Musik – und er malt sogar.

Bubbles war 1983 in einer biomedizinischen Forschungseinrichtung in Austin, Texas, geboren worden und kam als Säugling über Tiertrainer Bob Dunn zu Michael. Bob beschrieb die beiden einst als "enge Freunde und Spielkameraden" gegenüber The Telegraph – und berichtete auch, dass Bubbles den Popstar beim Abschied vermisst habe: "Das letzte Mal, als Michael ihn besuchte, hat Bubbles ihn definitiv erkannt und sich an ihn erinnert." Als Bubbles zu groß und unberechenbar für ein Leben im Haushalt wurde, zog er zunächst dauerhaft zu dem Tiertrainer, bevor er 2005 ins Center for Great Apes wechselte. Auch im neuen Biopic "Michael", das am 24. April Premiere feierte, spielt er eine Rolle – allerdings nur als CGI-Version. Regisseur Antoine Fuqua (60) entschied sich bewusst gegen den Einsatz eines echten Tieres. Das Filmstudio Lionsgate erklärte dazu laut People in einer Stellungnahme, Bubbles werde im Film ausschließlich digital dargestellt, während "der echte Bubbles seit mehr als 20 Jahren ein friedliches Leben im Schutzgebiet des Center for Great Apes führt".

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Michael Jackson mit seinem Affen Bubbles

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Center for Great Apes / Facebook Michael Jacksons Schimpanse Bubbles, April 2026

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Getty Images Michael Jacksons Schimpanse Bubbles