Chris Browns Ex Diamond klagt Sorgerecht für Tochter (4) ein

Für Sänger Chris Brown (36) läuft es gerade auf mehreren Fronten turbulent: Nur wenige Tage, bevor seine aktuelle Partnerin Jada Wallace Ende April ihr gemeinsames Baby zur Welt brachte, wurde er mit einer Klage konfrontiert. Seine Ex Diamond Brown reichte am 3. April beim zuständigen Gericht eine Vaterschaftsklage ein – das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die TMZ vorliegen. Darin geht es um das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Lovely Symphani, die am 7. Januar 2022 geboren wurde und heute vier Jahre alt ist. Diamond verlangt das alleinige Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht und schlägt vor, dass Chris ein Besuchsrecht erhalten soll.

Laut den Unterlagen hat Lovely seit ihrer Geburt bei Diamond in deren Haus in Los Angeles gelebt. Das Model behauptet, dass Chris die Vaterschaft in einer freiwilligen Erklärung anerkannt hat, die sie als Beweismittel beigefügt hat. Außerdem fordert sie, dass der 36-Jährige ihre Anwaltskosten übernimmt. Die Klage folgt auf einen öffentlichen Streit zwischen den beiden auf Social Media, bei dem Diamond unter anderem behauptete, Chris habe versucht, ihren neuen Freund einzuschüchtern – obwohl er selbst in einer neuen Beziehung ist.

Seine aktuelle Partnerin Jada sprang daraufhin für Chris ein und warf Diamond vor, diesen daran zu hindern, seine Tochter zu sehen: "Du bist armselig, weil du alles ins Internet trägst", schrieb sie laut TMZ. "Du versuchst, die Angelegenheit öffentlich zu machen, obwohl du selbst der Grund bist, warum er seine Tochter nicht sehen kann." Diamond wies das in ihrer Instagram-Story zurück, räumte aber ein, Chris einmal den Zugang zu Lovely verweigert zu haben, nachdem er gegenüber den Eltern einer Freundin ihrer Tochter ausgerastet sei.

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Getty Images Sänger Chris Brown, Juni 2025

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Instagram / thediamondbrown Diamond Brown, August 2024

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Instagram / _jwallace Jada Wallace, Februar 2026