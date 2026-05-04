Vor Prozess: Blake Lively und Justin Baldoni einigen sich

Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42) haben sich jetzt in ihrem monatelangen Rechtsstreit rund um den Film It Ends With Us auf eine außergerichtliche Einigung verständigt und damit kurz vor einem öffentlichen Prozess, der am 18. Mai beginnen sollte, einen Schlussstrich gezogen. Wie die Anwälte beider Parteien laut People in einem gemeinsamen Statement bestätigten, einigten sie sich auf einen Vergleich. Damit wird es keinen öffentlichen Schlagabtausch vor Gericht geben – sehr zur Erleichterung beider Seiten, wie die Erklärung vermuten lässt. "Das Endergebnis – der Film 'It Ends With Us' – ist eine Quelle des Stolzes für alle von uns, die daran gearbeitet haben, ihn zum Leben zu erwecken", heißt es darin.

Über die genauen Details der Einigung ist bislang wenig bekannt. In ihrem gemeinsamen Statement, das dem Newsportal vorliegt, erklärt das Lager beider Stars weiter: "Wir erkennen an, dass der Prozess Herausforderungen mit sich brachte, und wir erkennen an, dass die von Frau Lively geäußerten Bedenken gehört werden mussten. Wir bleiben fest entschlossen, ein Arbeitsumfeld frei von Übergriffen und kontraproduktiven Bedingungen zu gewährleisten." Eine direkte Entschuldigung Justins ist in dem Statement nicht enthalten. Blake hatte zuvor angegeben, durch eine angebliche Schmutzkampagne seitens Justins einen Schaden in Höhe von rund 140 Millionen Euro erlitten zu haben. Laut TMZ fließt im Rahmen des Vergleichs jedoch kein Geld.

Der Hintergrund des Streits reicht zurück bis zu den Dreharbeiten von "It Ends With Us", bei dem Justin nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als Regisseur tätig war. Blake hatte ihren Co-Star und Regisseur beschuldigt, am Set Grenzen überschritten zu haben. Ein Gericht hatte zuletzt die meisten Klagepunkte der Schauspielerin abgewiesen, lediglich der Vorwurf der Vergeltungsmaßnahmen überstand die richterliche Prüfung. In ihrem gemeinsamen Statement äußern beide Seiten nun die Hoffnung, dass die Einigung "allen Beteiligten Abschluss bringt und es ihnen ermöglicht, konstruktiv und in Frieden voranzuschreiten, einschließlich eines respektvollen Umfelds im Internet".

Anzeige Anzeige

Cindy Ord/Getty Images, Cindy Ord/Getty Images Blake Lively und Justin Baldoni

Anzeige Anzeige

Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin