Verschuldet: Pippa Middleton muss Herzensprojekt aufgeben

Pippa Middleton (42) und ihr Ehemann James Matthews (50) müssen sich von ihrem Herzensprojekt verabschieden: Das Paar verkauft Bucklebury Farm in der Grafschaft Berkshire, wie Hello! jetzt berichtet. Die beiden hatten das Gelände 2021 für umgerechnet etwa 1,5 Millionen Euro übernommen und dort gemeinsam ein Familienparadies mit Streichelzoo, Safaripark, Spielplätzen, Café und Glamping-Zelten aufgebaut. Doch trotz aller Bemühungen soll sich auf dem ländlichen Anwesen ein immer größerer Schuldenberg angehäuft haben. 2025 soll das Minus bereits über 926.000 Euro betragen haben – nun ziehen Pippa und der frühere Rennfahrer Konsequenzen und geben das Projekt auf.

Dabei hatte das Paar einiges versucht, um die Familienfarm wirtschaftlich auf sichere Beine zu stellen. Neben saisonalen Events wie einer Weihnachtsgrotte mit Santa planten Pippa und James eine Kindertagesstätte auf dem Gelände, um auf den Mangel an Betreuungsplätzen in West Berkshire zu reagieren. In ihrem Antrag bezeichneten sie die geplante "Diversifizierung" des Angebots als "entscheidend, um die Zukunft der Farm zu sichern, damit sie weiter für die Öffentlichkeit geöffnet bleiben und Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten für die Gemeinschaft anbieten kann". Zunächst wurde das Vorhaben für eine Kita zwar genehmigt, doch die örtliche Verkehrsbehörde meldete später "erhebliche Bedenken" wegen des erwarteten zusätzlichen Autoverkehrs. Am Ende wurde der Antrag abgelehnt, und der Versuch, Bucklebury Farm zu retten, scheiterte. Parallel wuchs laut der Daily Mail auch der Unmut vor Ort: Ein Anwohner sprach sogar von "hochnäsiger Geldgier" und beklagte, der Ort sei nicht mehr so inklusiv wie früher.

Bucklebury Farm war bislang nur ein Teil von Pippas weitläufigem Besitz in Berkshire: Das frühere Freizeitgelände gehörte zu einem geschätzten 150 Hektar großen Anwesen im Wert von etwa 17,4 Millionen Euro. Die Familie ist in der Gegend eng verwurzelt. Pippas Eltern Carole (71) und Michael Middleton (76) wohnen ganz in der Nähe in Bucklebury Manor, einem historischen Landhaus mit sieben Schlafzimmern, Bibliothek, Pool, Tennisplatz und großem Park. Hier feierten Pippa und James 2017 auch ihre Hochzeitsfeier. Auch Bruder James Middleton (39) hat sich mit seiner Frau Alizée Thevenet und Sohn Inigo unweit davon ein Zuhause geschaffen und lebt mit seiner jungen Familie und mehreren Hunden ebenfalls auf dem Land. Für Pippa, die seit einigen Jahren selbst Mutter von drei Kindern ist, war Bucklebury Farm damit nicht nur ein Geschäftsprojekt, sondern Teil eines engen Familienkosmos in der englischen Provinz, in dem Freizeit, Natur und Familienleben bislang dicht beieinanderlagen.

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Getty Images Pippa Middleton, Schwester von Herzogin Kate

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Getty Images Pippa und James Matthews bei einem Wimbledon-Match im Juli 2021

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Getty Images Pippa Middleton und Prinzessin Kate, Mai 2017

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