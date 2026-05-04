Bruderzwist: Treffen William und Harry bald aufeinander?

Seit August 2024 haben Prinz Harry (41) und Prinz William (43) sich nicht mehr persönlich getroffen – und schon dieses letzte Zusammentreffen verlief alles andere als herzlich. Nun könnte die Hochzeit ihres Cousins Peter Phillips (48) am 6. Juni für eine erneute Begegnung der zerstrittenen Brüder sorgen. Laut dem Magazin Closer berichten Insider, dass die Situation in der Königsfamilie für Nervosität sorgt: "Harry und William waren seit August 2024 nicht mehr im selben Raum. Damals haben sie an der Beerdigung ihres Onkels, Lord Robert Fellowes, teilgenommen. Sie waren zwar beide anwesend, hielten sich aber völlig voneinander fern. Sie saßen getrennt voneinander im hinteren Teil der Kirche und sprachen kein einziges Wort miteinander."

Die Familie soll laut der Insider-Quelle besorgt sein, die beiden Brüder wieder zusammenzubringen. Während Harry offenbar auf eine Annäherung hofft, soll William noch immer aufgebracht sein. "Es gibt so viele ungelöste Gefühle zwischen ihnen, und die Familie befürchtet, dass William bereit ist, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, was sogar zu einer Auseinandersetzung führen könnte", schildert die Quelle gegenüber Closer die angespannte Lage. Auch Prinzessin Kate (44) soll in der Situation eine wichtige Rolle spielen: "Wenn sich die Gelegenheit ergibt, wird sie die beiden auf jeden Fall dazu ermutigen, miteinander zu sprechen, und sei es nur kurz. Sie ist der Meinung, dass Harry sich aufrichtig entschuldigen muss und dass William ihm gegenüber offener sein sollte", so der Insider weiter. Gerüchten zufolge wird hinter den Kulissen diskutiert, wie ein mögliches Aufeinandertreffen so gehandhabt werden kann, dass die Aufmerksamkeit am Hochzeitstag bei dem Brautpaar bleibt.

Peter heiratet seine Verlobte Harriet Sperling in der All Saints Church in Kemble bei Cirencester – eine private Zeremonie, zu der neben den Familien beider Seiten voraussichtlich auch Peters Eltern Prinzessin Anne (75) und Mark Phillips sowie seine Schwester Zara Tindall (44) mit ihrem Mann Mike erwartet werden. Da Peter laut Closer-Quelle stets eine enge Verbindung zu beiden Cousins gepflegt hat, gilt es als wahrscheinlich, dass sowohl Harry als auch William an der Feier teilnehmen werden. Für Harry wäre die Hochzeit zudem eine seltene Gelegenheit, die Königsfamilie in einem persönlichen Rahmen zu treffen – der 41-Jährige hatte zuletzt öffentlich den Wunsch geäußert, sich mit der Familie zu versöhnen, und traf sich im vergangenen Jahr bei einem kurzen Besuch in London mit König Charles III. (77)

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinz Harry und Prinz William

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Getty Images Mitglieder der königlichen Familie gedenken vor Windsor Castle Königin Elizabeth II

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Getty Images Prinz Harry, Prinz William und Queen Elizabeth II. bei Trooping the Colour 2003