Steff Jerkel findet neue Untermieter für Sportsbar Sharky's

Gute Neuigkeiten für Steff Jerkel (56): Der Goodbye Deutschland-Auswanderer hat neue Untermieter für seine Sportsbar Sharky's in Cala Ratjada auf Mallorca gefunden. Sein langjähriger Freund Michael Busse übernimmt den Laden gemeinsam mit seinen Freunden Tim und Ralf. "Drei Kollegen von mir machen den Laden weiter", verriet Steff gegenüber der Mallorca Zeitung. Er freue sich, dass der Betrieb nicht leersteht. "Er kostet ja auch jeden Monat Miete", so der Realitystar. Geplant ist, die Bar spätestens am 21. Mai wiederzueröffnen und bis Ende Oktober als Sportsbar zu betreiben – pünktlich zur anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft.

Zuschauer kennen Michael durch seine Auftritte in "Goodbye Deutschland", wo er als Betreiber des Fussicamps bekannt wurde. Der gebürtige Hamburger, der seit 16 Jahren auf Mallorca lebt, war bereits beim letzten großen Turnier im Sharky's zu Gast. "Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 war das Sharky's noch auf. Ich fand die Atmosphäre damals toll und fand es schade, dass es wenig später geschlossen war", erklärte er der Zeitung. Das Konzept der neuen Untermieter setzt stark auf Sport: Neben der WM sollen auch Bundesliga- und Champions-League-Spiele übertragen werden. Auf der Karte stehen Bier-Pakete, Bratwürste, Tapas und Chili con Carne – außerdem ist einmal pro Woche Karaoke geplant. Wichtig: "Wir kaufen den Laden nicht und machen auch kein Traspaso, Steff vermietet ihn uns unter", stellte Michael klar.

Steff und Michael verbindet eine besondere Geschichte. Kennengelernt haben sie sich ursprünglich über den Fußball in Hamburg – allerdings nicht als Mitspieler, sondern als Gegner auf dem Feld. Danach verloren sie sich rund 15 Jahre aus den Augen, ehe sie sich auf Mallorca wiederfanden und enge Freunde wurden. Steff selbst ist bereits seit 2008 auf der Insel. Gemeinsam mit seiner Partnerin Peggy Jerofke (50), die er 1998 im Arenal kennengelernt hatte, eröffnete er im Laufe der Jahre mehrere Gastronomiebetriebe in Cala Ratjada. Das Sharky's hatte er im Mai 2024 eröffnet – doch schon im Juli desselben Jahres schloss es wieder seine Türen. Nun freut sich Steff darauf, bald als Gast zurückzukehren: "Ich freue mich, dass der Laden nicht leersteht und es weitergeht", sagte er zur Mallorca Zeitung. Und noch in diesem Sommer wolle er dort Fußball gucken.

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Imago Steff Jerkel bei The Ultimate Hype, Oktober 2025

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Imago Sharky's in Cala Ratjada: die Sportsbar auf Mallorca, Juni 2025

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Instagram / steff.jerkel Peggy Jerofke und Stephan Jerkel und ihre Tochter Josephine im Juni 2024

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