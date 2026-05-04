Bindi Irwin verpasst Gala wegen gesundheitlicher Probleme

Bindi Irwin (27) fehlte am 2. Mai bei der dritten "Annual Steve Irwin Gala" in New York – und das bereits zum zweiten Mal in Folge. Die Schauspielerin und Naturschützerin erholt sich weiter von mehreren Operationen, die im Zusammenhang mit ihrer Endometriose-Erkrankung stehen. Ihre Mutter Terri Irwin (61) und ihr Bruder Robert Irwin (22) vertraten sie bei der jährlichen Benefizveranstaltung, die das Erbe des legendären "Crocodile Hunter" Steve Irwin lebendig hält und Spendengelder für den Naturschutz sammelt. Gegenüber E! News gaben Terri und Robert nun ein Update zu Bindis Gesundheitszustand.

"Bindi geht es jetzt viel besser", erklärte Terri. "Allerdings sind lange Reisen im Moment noch etwas schwierig für sie. Sie wird nächstes Jahr hier sein, um diesen wunderbaren Abend zu feiern." Terri fügte hinzu, dass Bindi inzwischen ihre Arbeit im Bereich Wildtierschutz wieder aufgenommen hat und damit im Geiste dabei gewesen sei. "In diesem Jahr bleibt sie einfach etwas näher zu Hause. Ironischerweise ist es für sie weniger anstrengend, zu Hause Krokodile zu füttern." Auch Robert betonte, welch wichtige Aufgabe seine Schwester durch ihren Einsatz im Australia Zoo übernimmt: "Im Australia Zoo sind wir ein Team von 500 Leuten und haben rund 500.000 Acres (rund 202.000 Hektar) an Naturschutzland. Jemand muss die Stellung halten. Bindi macht das großartig." Für Robert ist das auch eine Form, das Erbe des Vaters zu ehren: "Das Vermächtnis unseres Vaters war noch nie wichtiger, weil wir alle wissen, dass der Planet vor großen Herausforderungen steht."

Bindi kämpft bereits seit Jahren gegen die Endometriose – einer chronischen Erkrankung, bei der sich Gewebe ähnlich wie die Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter bildet. Öffentlich gemacht hatte sie ihre Diagnose erstmals 2023. Im März schilderte sie auf Instagram die "unerträglichen Schmerzen", die sie durchgemacht hat, und schrieb, ihr seien in drei Jahren insgesamt 50 Läsionen entfernt worden. "Ich habe zehn Jahre lang keine Diagnose bekommen. Als Teenager und junge Frau fühlte ich mich schwach und zutiefst unsicher. Ich war in meinem eigenen Körper gefangen", so Bindi damals. Die letztjährige "Steve Irwin Gala" hatte sie kurzfristig absagen müssen, weil sie notoperiert werden musste – neben dem Blinddarm wurden dabei weitere 14 Läsionen sowie ein Leistenbruch behandelt.

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Getty Images Bindi Irwin, Tochter von "Crocodile Hunter" Steve Irwin

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Instagram / bindisueirwin Robert und Bindi Irwin, Geschwister

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Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin, Mai 2025