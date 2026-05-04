Nach Missbrauchsvorwürfen: DJ Avaion meldet sich zu Wort

Schwere Vorwürfe gegen den deutschen DJ Avaion (29): Eine Ex-Partnerin veröffentlichte kürzlich ein über einstündiges YouTube-Video, in dem sie dem 29-jährigen Musiker aus Fürth sexuelle Übergriffe vorwirft. Laut ihren Angaben, die sie gegenüber dem Bayerischen Rundfunk auch eidesstattlich bekräftigte, kam es während der gemeinsamen On-Off-Beziehung zu mehreren schweren Grenzverletzungen. Dem Medium liegen zudem Berichte weiterer Frauen vor, die ähnliche Erlebnisse mit Avaion schildern. Die Reaktionen aus der Musikbranche ließen nicht lange auf sich warten: Festivals wie das Electric Love in Salzburg und das Parookaville in Weeze strichen ihn aus ihren Line-ups, und sein Management sagte die gesamte anstehende "Make People Happy"-Tour ab. Auch in der Schweiz zog das Video Konsequenzen nach sich – Konzerte in Zürich sowie sein Auftritt beim Open Air Gampel wurden abgesagt.

Nun hat sich Avaion in einem ausführlichen Video-Statement auf Instagram selbst zu Wort gemeldet. Seine zentrale Aussage lautet: Diese Dinge stimmen nicht. Die Vorwürfe der sexualisierten Gewalt und des systematischen Missbrauchs weist er entschieden zurück und gibt an, ebenfalls eine eidesstattliche Versicherung abgegeben und juristische Schritte eingeleitet zu haben. Stattdessen zeichnet er ein anderes Bild der Beziehung und spricht von einer "toxischen Dynamik", die über Jahre eskaliert sei. Seiner Darstellung nach habe seine Ex-Partnerin Geld von ihm gefordert und verlangt, dass er seine Karriere beende – als Bedingung dafür, das Video nicht zu veröffentlichen. Er wirft ihr außerdem vor, Fakten bewusst verzerrt und private Chats aus dem Kontext gerissen zu haben. In einem anwaltlichen Schreiben an den BR bestreitet er alle genannten Vorwürfe. Für Avaion gilt die Unschuldsvermutung.

Trotz seiner harten Zurückweisung räumt Avaion in seinem Statement auf Social Media auch eigene Fehler ein: Er habe in der Beziehung gelogen und versucht, bestimmte Situationen zu kontrollieren. Auch dass er unangekündigt an ihrem Wohnort aufgetaucht sei, um Gespräche zu erzwingen, gab er zu und bezeichnete es als Grenzüberschreitung. Avaion hatte in den vergangenen Jahren eine steile Karriere hingelegt – seit seiner Debütsingle "Pieces" aus dem Jahr 2018 tourte er europaweit und erhielt in der Schweiz dreifach Platin für den Track. Der Musiker kündigte an, sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, um die rechtliche Klärung voranzutreiben.

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Instagram / avaion DJ Avaion, Mai 2026

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Instagram / avaion DJ Avaion, Februar 2024

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Instagram / avaion DJ Avaion, Januar 2022

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