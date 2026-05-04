Gewusst? Mit dieser Influencerin war Paul Janke lange liiert

Als erster Bachelor ist Paul Janke (44) der wohl bekannteste Bachelor Deutschlands. Seine Suche nach der großen Liebe verfolgten vor 14 Jahren zahlreiche Fans. Auch danach war sein Liebesleben noch Gesprächsthema der Öffentlichkeit – auch wenn der Realitystar seine Beziehungen lieber privat hielt. Im Interview mit RTL plaudert Paul jetzt aber aus dem Nähkästchen und verrät, dass er gleich mehrere Jahre mit einer bekannten deutschen Influencerin zusammen war. "Ich hatte ja auch eine längere Beziehung, so vier, fünf Jahre. [...] Kathrin hieß sie", erzählt er Moderatorin Frauke Ludowig (62). Seine Ex ist Social-Media-Bekanntheit Kathrin Boesch. Neben ihrer Tätigkeit als Influencerin ist sie auch die Cousine von TV-Star Sarah Knappik (39) und kennt das Business daher sicher ein wenig.

Geklappt hat es mit Kathrin und Paul aber trotzdem nicht. Trotz mehrerer gemeinsamer Jahre haben die beiden sich auseinandergelebt. "Wir waren wirklich eine längere Zeit zusammen, es hat sich dann aber irgendwie auseinanderdividiert. Es ist einfach schöner, Sachen zu zweit zu erleben, die Momente zu teilen, insofern bin ich nicht krampfhaft auf der Suche, aber ich glaube, es gibt doch nichts Schöneres, als jemanden an der Seite zu haben", erklärt der 44-Jährige. Für seine zukünftige Partnerin hat Paul klare Vorstellungen. Optisch möchte er sich nicht festlegen, obwohl viele seiner Verflossenen blond waren. Aber charakterstark sollte sie sein: "Ich möchte schon eine Frau, die auf eigenen Beinen steht. Die auch weiß, was sie will. Ich brauche jetzt kein Püppchen an meiner Seite."

Mit seinem Leben in der Öffentlichkeit sollte Pauls zukünftige Partnerin auch zurechtkommen, denn das gehört zu seinem Alltag. Der gebürtige Hamburger ist sicher, dass es ihm sowohl privat als auch beruflich guttun würde, eine Frau an seiner Seite zu haben. Vielleicht begibt er sich auch deshalb noch einmal auf die Suche als Rosenkavalier – denn er startet einen zweiten Versuch als Bachelor. "Der Bachelor – Pauls zweite Chance" heißt das Special der Datingshow. "14 Jahre danach wieder Rosen verteilen zu dürfen, ist für mich tatsächlich eine Ehre. Welcher Mann wünscht sich nicht, in einer Traumkulisse mit 20 Frauen Zeit zu verbringen, tolle Dates zu haben, zu reisen?", schwärmte Paul bereits im Gespräch mit dem Sender. Bewerben können sich interessierte Frauen schon. Ein Startdatum gibt es aber noch nicht.

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IMAGO / BOBO Paul Janke, ehemaliger Bachelor

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Instagram / kathrinboesch Kathrin Boesch, deutsche Influencerin

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Instagram / jankepaul Paul Janke, TV-Star