Wow: So erfolgreich ist Ashley Tisdales Marke Being Frenshe

Ashley Tisdale (40) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein: Die Schauspielerin feiert einen Meilenstein mit ihrer Wellness-Marke Being Frenshe. Vier Jahre nach dem Start ihrer Linie für Körperpflege, Haarprodukte, Düfte, Home-Artikel und Lipcare hat das Label die Marke von 250 Millionen Dollar Umsatz, umgerechnet rund 214 Millionen Euro, geknackt. Auf Instagram teilte Ashley diese Nachricht mit ihren Fans und zeigte sich überwältigt von dem Erfolg. "Ich bin so stolz auf das, was wir aufgebaut haben, und für immer dankbar für jeden, der an mich geglaubt und die Produkte geliebt hat", schwärmte sie dort. Gegenüber dem Modemagazin Women Wear Daily erzählte sie außerdem, wie besonders sich dieser Moment für sie anfühlt. Denn der Durchbruch mit Being Frenshe ist für Ashley auch persönlich ein Wendepunkt.

2020 musste sie ihre frühere Make-up-Linie Illuminate einstellen – ein Einschnitt, der sie damals stark belastete. "Es gab so viele Warnsignale, und es war sehr stressig. Ich hatte das Gefühl, es war wahrscheinlich der größte Misserfolg meiner Karriere", blickte sie zurück. Eigentlich wollte die 40-Jährige danach keine eigenen Produkte mehr auf den Markt bringen. Während der Pandemie startete sie dann jedoch den Lifestyle-Blog Frenshe, der ihr neue Inspiration und Nähe zu ihrer Community gab. Daraus entstand schließlich die Idee für Being Frenshe, die sie gemeinsam mit dem Beauty-Inkubator Maesa umsetzte. Heute achtet Ashley genau darauf, das Wachstum ihrer Marke bewusst zu steuern: "Ich will mir Zeit lassen. Wir können nicht einfach aus Spaß in neue Kategorien gehen. Alles muss authentisch und richtig für die Marke sein", betonte sie.

Auch persönlich steckt viel von Ashley in Being Frenshe: Die Unternehmerin ist an fast allen Entscheidungen beteiligt und entwickelte sogar den Signature-Duft Cashmere Vanilla selbst. Ashley beschreibt sich als jemanden, der schon immer verrückt nach Kerzen und Düften war, und freut sich besonders darüber, wenn Fans auf TikTok erzählen, wie sehr sie ihre Produkte lieben. Gleichzeitig hat der Erfolg ihren Blick auf ihren früheren Hauptjob verändert. Auf die Frage, ob sie die Schauspielerei vermisse, antwortet sie ehrlich: "Nein." Sie liebe zwar das Spielen, sei dort aber immer in fremde Rollen geschlüpft. Mit Being Frenshe könne die frühere High School Musical-Darstellerin sie selbst sein und Erfahrungen für andere schaffen, die sich bedeutungsvoller anfühlen.

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Instagram / ashleytisdalefrench Ashley Tisdale, Schauspielerin

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Instagram / ashleytisdalefrench Ashley Tisdale, Mai 2025

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Instagram / ashleytisdalefrench Ashley Tisdale, Oktober 2025