Rebecca Mir macht traumatische Kindheitserfahrung öffentlich

Eine bislang verschwiegene Erfahrung aus ihrer Kindheit hat Rebecca Mir (34) jetzt zum ersten Mal öffentlich geteilt. Im Podcast "Die Kinderdolmetscher" spricht die Moderatorin und Autorin über einen Vorfall auf dem Schulweg, der hätte schlimm ausgehen können: Ein fremder Mann sprach sie damals an – und Rebecca stieg in sein Auto. Obwohl sie in diesem Moment wusste, dass es falsch war. "In dem Moment, als ich eingestiegen bin, dachte ich mir schon: Das war falsch. Das war ganz dumm", erinnert sie sich im Podcast. Glücklicherweise passierte ihr nichts, doch die Erfahrung brannte sich tief in ihr Gedächtnis ein. Lange schwieg sie darüber – nicht einmal ihrer Mutter vertraute sie sich an. Erst als Erwachsene erzählte sie ihr davon.

Heute engagiert sich Rebecca als Botschafterin einer Kampagne gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Im Podcast spricht sie mit Journalistin Jana Altmann und Diplom-Kinderpsychologin Claudia Schwarzlmüller auch über Schuldgefühle von Eltern und darüber, wie wichtig Selbstfürsorge ist. Rebecca zeigt sich dabei offen und selbstkritisch: "Du kannst nur eine gute Mama sein, wenn es dir als Mama auch gut geht. Aber bis ich das wirklich leben konnte, hat es lange gedauert." Außerdem erklärt sie, dass sie zunächst vor allem wollte, dass ihr Sohn lernt, Grenzen zu setzen – und dabei feststellte, dass sie selbst das oft nicht tat. "Ich habe meine eigenen Grenzen gar nicht beachtet und bin ständig drüber gegangen. Das ist extrem fordernd und macht dich auf Dauer fertig", so die Moderatorin.

Ausgangspunkt für das Gespräch im Podcast ist Rebeccas Kinderbuch "Das Zauberwort heißt Nein", in dem sich die Moderatorin mit dem Thema Grenzen auseinandersetzt. Das Buch entstand nach mehreren Jahren Zusammenarbeit mit dem Bundesfamilienministerium. Die Idee dazu reifte, als ihr Sohn in den Kindergarten kam und das Thema Grenzen im Familienalltag besonders präsent war.

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Imago Rebecca Mir beim ABOUT YOU Fashion Ball im Schmidts Tivoli, Hamburg, 26.09.2025

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Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató bei Heidi Klums Halloween-Party 2025 in New York

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Imago Moderatorin Rebecca Mir im Juni 2025 in Düsseldorf