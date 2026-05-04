Name verraten: Rebel Wilsons zweite Tochter ist auf der Welt

Rebel Wilson (46) und Ramona Agruma sind zum zweiten Mal Mütter geworden! Die Schauspielerin und die Designerin haben jetzt auf Instagram das erste Foto ihres Neugeborenen geteilt und dabei auch den Namen des Mädchens enthüllt: Rose Estelle heißt das Baby, das Ramona zur Welt gebracht hat. "Wir sind so unglaublich dankbar und gesegnet, dass unsere Familie gewachsen ist, danke an alle für die guten Wünsche", schrieb Rebel in ihrem Post. Außerdem ergänzte sie: "Nun sind wir am 4. Mai zu viert!"

Mit der Geburt von Rose Estelle wird auch Töchterchen Royce zur großen Schwester. "Stolz darauf, die Geburt unserer zweiten Tochter Rose Estelle bekannt zu geben! Was ein wunderschönes Geschenk, noch ein kleines Mädchen zu haben!", schwärmte Rebel zudem in ihrem Beitrag. Die kleine Royce war im November 2022 durch eine Leihmutter auf die Welt gekommen und ist jetzt rund dreieinhalb Jahre alt.

Rebel und Ramona haben im September 2024 geheiratet. Schon vor einigen Monaten hatten sie bekannt gegeben, dass sie erneut Nachwuchs erwarten – und Ramona das Baby diesmal selbst austrägt. Damals hatten die beiden die freudige Nachricht ebenfalls auf Instagram geteilt, begleitet von Aufnahmen eines Schwangerschaftstests und dem wachsenden Babybauch. "Bald sind wir zu viert", schrieb die Designerin begeistert.

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Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson, 2023

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Instagram / rebelwilson Rebel Wilsons Tochter Rose Estelle, Mai 2026

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Instagram / rebelwilson Rebel Wilsons mit Tochter Royce, April 2026