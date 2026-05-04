Alleinerziehende Amy Schumer feiert Genes siebten Geburtstag

Amy Schumer (44) hat den siebten Geburtstag ihres Sohnes Gene mit einer großen Party gefeiert – und das zum ersten Mal als alleinerziehende Mutter. Die Komikerin teilte auf Instagram die Feierlichkeiten mit ihren Fans und zeigte sich dabei mit bunter Blumen-Gesichtsbemalung. "Diese Frau hat gerade ihre erste Geburtstagsparty als alleinerziehende Mutter geschmissen", schrieb sie zu den Aufnahmen in ihrer Instagram-Story. Zu sehen waren außerdem Fotos, auf denen sie zwischen den Gästen der belebten Party zu sehen ist und gemeinsam mit Gene Geburtstagskuchen isst.

Die Torte war ganz im Ninja-Style gehalten und mit Schwertern, Ninja-Sternen und einem Ninja-Topper verziert. Dazu prangte ein Banner mit der Aufschrift "Happy 7th Birthday Gene!" darauf. Neben der Feier stand für Gene auch noch ein Zoobesuch auf dem Programm. Amy teilte Einblicke in den Ausflug und zeigte unter anderem einen Igel, Bären, einen Leoparden und einen roten Panda. Auf den Fotos bleibt Genes Gesicht stets mit Stickern bedeckt. Die Comedienne selbst strahlte neben ihrem Sohn, der ein witziges Shirt mit dem Aufdruck "I was 6, now I'm 7" trug.

Amy und ihr Ex-Mann Chris Fisher hatten im Dezember 2025 nach sieben Jahren Ehe ihre Trennung bekanntgegeben. "Chris und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Ehe zu beenden", schrieb Amy damals in einem Instagram-Statement. "Wir lieben uns sehr und werden uns weiterhin gemeinsam auf die Erziehung unseres Sohnes konzentrieren." Spekulationen über die Trennungsgründe wies sie anschließend zurück und betonte: "Einvernehmlich und mit aller Liebe und allem Respekt! Familie für immer."

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Instagram / amyschumer Amy Schumer, Gene und Sandra Schumer posieren im Mai 2026

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Instagram / amyschumer Amy Schumer im Mai 2026 mit Gesichtsbemalung

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Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer bei der Vanity Fair Oscar Party 2022 in Beverly Hills

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