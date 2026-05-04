Dolly Parton muss Vegas-Shows wegen Gesundheit pausieren

Dolly Parton (80) hat ihre Fans mit einem emotionalen Video auf Instagram auf den neuesten Stand gebracht. Die Countrylegende, die im Januar dieses Jahres ihren 80. Geburtstag feierte, muss ihre geplanten Auftritte in Las Vegas erneut absagen – ihr Körper sei schlichtweg noch nicht bereit für die Bühne. In dem Clip erklärte sie offen, dass sie aktuell Medikamente einnehme und sich in Behandlung befinde, auf die sie gut anspreche. Dabei ließ sie ihren bekannten Humor nicht vermissen und verglich sich augenzwinkernd mit einem alten Auto, das wenn es einmal repariert ist, besser als je zuvor sein wird: "Mein Getriebe rutscht, meine Ölwanne leckt und mein Auspuff ist kaputt – und meine Stoßdämpfer und Kolben müssen ersetzt werden", scherzte sie.

Hinter der humorvollen Selbstbeschreibung stecken aber ernsthafte Beschwerden. Wie Dolly erklärte, haben ihr Immun- und ihr Verdauungssystem in den vergangenen zwei bis drei Jahren stark gelitten – beides werde nun aktiv aufgebaut und gestärkt. Hinzu kommen immer wiederkehrende Nierensteine sowie ein anhaltend benommenes Gefühl, das sie mit einem Wort ihrer Großmutter als "swimmy-headed" beschrieb – also schwindelig und schnell erschöpft. Auf der Bühne in Las Vegas, wo sie auf 13 Zentimeter hohen Absätzen mit schweren Strass-Outfits und großem, schwerem Haar auftreten würde, sei das schlicht nicht möglich. Trotzdem arbeite sie weiterhin, so viel ihr Körper zulasse: an neuer Musik, Videos, ihrem Freizeitpark Dollywood und ihrem Broadway-Musical "Dolly, A True Original Musical". Ihren Fans schrieb sie unter dem Video: "Ich habe noch etwas Heilung vor mir, aber ich bin auf dem Weg!"

Besonders bewegend wurde das Video, als Dolly ihren verstorbenen Mann Carl Dean erwähnte. Carl war im März 2025 gestorben, und die Sängerin bedankte sich bei ihren Fans weltweit für die Unterstützung, die sie in dieser schweren Zeit erfahren habe. In der Keynote ihres Freizeitparks hatte sie bereits im März dieses Jahres angedeutet, dass der Verlust sie mitgenommen hatte: "Ich habe mich durch die Trauer um Carl und viele andere kleine Dinge ein bisschen aufgerieben. Ich musste mich wieder aufbauen – spirituell, emotional und körperlich", sagte sie dort. Dennoch machte sie in ihrem aktuellen Video deutlich, dass sie keineswegs ans Aufhören denke: "Ich will, dass ihr wisst, dass ich euch dafür danke, zu mir zu halten – und dass ich euch immer lieben werde."

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Getty Images Dolly Parton, Sängerin

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Getty Images Dolly Parton bei einem Fireside-Chat zu "Dolly: An Original Musical" im Fisher Center in Nashville, 28. Januar 2025

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Getty Images Dolly Parton bei der Eröffnung der Ausstellung "Dolly Parton: Journey of a Seeker" im Country Music Hall of Fame and Museum in Nashville