Jenelle Evans darf Sohn am Wochenende in Klinik besuchen

Jenelle Evans (34) zeigt sich wieder Seite an Seite mit ihrem Sohn Jace: Die Teen Mom-Bekanntheit verbrachte jetzt ein Elternwochenende mit dem 16-Jährigen in der Einrichtung, in der er derzeit behandelt wird. Auf Instagram teilte Jenelle mehrere Schnappschüsse, auf denen die beiden gemeinsam im Kajak über einen See paddeln und mit Pferden arbeiten. Zwischen den Fotos liegt auch ein Zettel aus einem Notizbuch, auf dem offenbar Regeln und Grenzen für den Alltag festgehalten sind. In der Bildunterschrift beschreibt Jenelle ihre Zeit mit Jace als gemeinsame Auszeit für Körper und Seele.

"Therapie und Kajakfahren mit meinem besten Freund. Wir arbeiten beide gleichzeitig an uns selbst", schrieb Jenelle zu den Bildern auf Instagram und ergänzte die Hashtags "ParentsWeekend" und "MentalHealthAwareness". Laut einem Bericht von People besucht sie Jace damit erstmals öffentlich seit dessen Einzug in eine mentale Gesundheitseinrichtung. Der Teenager war im Frühjahr eingeliefert worden, nachdem es zu einem heftigen Zwischenfall mit seiner Großmutter Barbara gekommen sein soll. Medienberichten zufolge richtete Jace eine Waffe auf seine Angehörige. Auslöser sei gewesen, dass Jace erfahren habe, dass seine Mutter wieder mit David Eason zusammen ist. David war in der Vergangenheit wegen Kindesmissbrauchs und tätlicher Angriffe im Zusammenhang mit Vorfällen, die Jace betrafen, angeklagt worden. Laut einer Quelle habe der Jugendliche daraufhin heftig reagiert und großen Ärger gezeigt. Jaces Großmutter Barbara habe Jenelle über die Situation informiert. Kurz darauf sei die Polizei eingeschaltet worden.

Im Podcast "La Femme Talk" sprach Jenelle vor Kurzem darüber, wie sehr sie sich um ihren Sohn bemüht. "Ich war online sehr ruhig", erklärte die Realitybekanntheit dort und fügte hinzu: "Im Hintergrund habe ich tatsächlich Hilfe für meinen Sohn organisiert, wie nötig, und er ist an einem sicheren Ort mit einem ganzheitlichen Ansatz. Er ist gerade sehr glücklich und sehr auf sich selbst fokussiert." Sie betonte außerdem: "Viele Leute denken, wenn ich so ruhig bin, dass ich vielleicht nichts tue und nicht handle. Aber seid euch sicher: Wenn ich ruhig bin, habe ich etwas vor." Jenelle, die insgesamt drei Kinder hat, gibt auf Social Media immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag, hält sensible Themen wie Jaces Therapie aber größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus.

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Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihr Sohn, Mai 2026

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Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans besucht ihren Sohn Jace

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Getty Images David Eason und Jenelle Evans im Jahr 2017