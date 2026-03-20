Unfallfahrer nach Tod von Wenne Alton Davis (†) angeklagt

Nach dem tödlichen Unfall von Wenne Alton Davis ist der mutmaßlich verantwortliche Autofahrer festgenommen und angeklagt worden. Wie das NYPD dem Magazin Entertainment Weekly bestätigte, wurde MD Abdul Shomuz am Montag, dem 16. März, in Gewahrsam genommen und wegen Missachtung der Vorfahrt gegenüber einer Fußgängerin angeklagt. Die Schauspielerin, bekannt aus "The Marvelous Mrs. Maisel", war am 8. Dezember 2025 in Midtown Manhattan von einem Auto erfasst worden. Wie das Magazin berichtet, steht zudem Fahrerflucht im Raum.

Nach dem tragischen Vorfall hatte sich Wennes Agentin Jamie Harris zu Wort gemeldet und ihre Mandantin als "strahlendes Licht" beschrieben. "Sie hatte eine große Liebe für New York, für die Schauspielerei, für ihre Kolleginnen und Kollegen am JFK und, vor allem, für ihre Familie und ihren Freundeskreis", erklärte Jamie gegenüber Entertainment Weekly. Die Agentin betonte weiter, dass Freundlichkeit und Herzlichkeit Eigenschaften waren, die Wenne als Person ausmachten. Viele ihrer Freunde hätten in den Tagen nach ihrem Tod von ihrem großzügigen Geist und ihrer Lebensfreude gesprochen.

Wenne, geboren als Wendy Davis, war zuletzt 2023 in der fünften Staffel der Prime-Video-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" zu sehen. Sie spielte dort eine Polizistin an der Seite von Rachel Brosnahan (35). Zuvor trat die Schauspielerin in Episoden von "Girls5eva", "New Amsterdam", "Blindspot" und "American Odyssey" auf. Außerdem war sie im TV-Film "The Normal Heart" sowie im Drama "Shame" zu sehen. New York war für die Darstellerin Lebensmittelpunkt und Ort vieler Freundschaften, wie ihr Umfeld schilderte. Am Abend des Unfalls war sie mit Freunden essen, wurde danach in Midtown Manhattan von einem Fahrzeug erfasst und noch am selben Abend im Krankenhaus für tot erklärt. Freunde beschreiben sie als warmherzig und lebensfroh und berichten von wunderschönen gemeinsamen Erlebnissen – Erinnerungen, die in diesen Tagen Trost spenden.

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Instagram / wenne_alton_davis Schauspielerin Wenne Alton Davis, November 2017

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Instagram / wenne_alton_davis Wenne Alton Davis, November 2024

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Instagram / wenne_alton_davis Schauspielerin Wenne Alton Davis mit ihrer Mutter, Mai 2022