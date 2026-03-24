Emily Ratajkowskis heißeste Bikini-Looks über die Jahre

Emily Ratajkowski (34) gehört zu den Frauen in Hollywood, die immer wieder mit ihren Strandlooks begeistern. Das Model und die Schauspielerin teilt regelmäßig Bilder ihrer Bademoden-Outfits auf Instagram und zeigt dabei, dass sie sowohl sportliche als auch sexy Bikinis und Badeanzüge perfekt in Szene setzen kann. Von knappen Zweiteilersets bis hin zu eleganten Einteilervarianten präsentiert Emily ihren Followern eine beeindruckende Bandbreite an Strand-Styles. Mit ihren Posts liefert die gebürtige Londonerin ihren Fans zugleich jede Menge Inspiration für den eigenen Sommer-Style und beweist über die Jahre hinweg ein Gespür für angesagte Bademodetrends.

Im Mai 2023 teilte Emily einen besonders süßen Schnappschuss aus Miami. Auf dem Bild posierte sie gemeinsam mit ihrem Sohn Sylvester Apollo Bear (5), den sie mit Filmproduzent Sebastian Bear-McClard (38) hat, am Strand. Dabei trug die Schauspielerin einen roten Badeanzug mit auffälligem Muster und dünnen Trägerchen, während sie ihren Sohn lässig auf der Hüfte hielt. Bereits im Januar 2021 hatte sie mit einem schwarzen Einteiler für Aufsehen gesorgt, den sie mit einer braunen Sonnenbrille, deutlich nachgezogenen Lippen und großen Creolen kombinierte. Im August 2025 zeigte sich Emily dann erneut von ihrer heißesten Seite – und zwar in einem besonders knappen Bikini im Leoparden-Look.

Die brünette Beauty wurde durch ihren Auftritt in dem Film "Gone Girl" einem breiteren Publikum bekannt und startete ihre Karriere ursprünglich als Model. Neben ihrer Arbeit vor der Kamera ist Emily auch als Unternehmerin tätig und hat sich in der Modebranche einen Namen gemacht. Ihre Liebe zur Bademode zeigt sie seit Jahren auf ihrem Instagram-Account, wo sie Millionen von Followern mit ihren Strandbildern begeistert. Ob während der Schwangerschaft oder in entspannten Momenten am Meer – Emily weiß genau, wie sie sich perfekt in Szene setzt.

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Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

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Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Januar 2025

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Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model