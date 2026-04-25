Süß: Emily Ratajkowski und Romain Gavras turteln in Paris

Emily Ratajkowski (34) und ihr Freund Romain Gavras (44) scheinen es in der Stadt der Liebe so richtig zu genießen. Das Model und der Regisseur wurden diese Woche Just Jared zufolge bei einem gemeinsamen Abendspaziergang durch Paris gesichtet – und die beiden ließen es sich nicht nehmen, dabei ganz nah beieinander zu sein. Romain legte seinen Arm um Emilys Schulter, während die 34-Jährige gut gelaunt strahlte. Sie trug einen langen schwarzen Ledertrenchcoat, darunter ein komplett schwarzes Outfit, Romain setzte auf eine schwarze Jacke, kombiniert mit weißem T-Shirt und schwarzer Hose. Schon wenige Stunden zuvor hatten die beiden mit Freunden zu Abend gegessen – Emily schmiegte dabei ihren Kopf an seine Schulter und die beiden lachten gemeinsam.

Nicht nur zu Fuß erkundeten Emily und Romain die französische Hauptstadt. Die Turteltauben wurden außerdem dabei erwischt, wie sie gemeinsam auf einem Roller durch Paris fuhren. Romantischer geht es kaum. Seit November 2025 kursierten erste Gerüchte über eine Romanze zwischen den beiden, nachdem sie beim Ausgehen in New York City beim Küssen gesichtet worden waren. Auf Instagram machten sie ihre Beziehung dann im Februar dieses Jahres offiziell.

Für Emily ist es die erste öffentliche Beziehung seit ihrer Ehe mit Produzent und Schauspieler Sebastian Bear-McClard (39), von dem sie sich 2022 nach vier gemeinsamen Jahren trennte. Aus der Ehe stammt ihr Sohn Sylvester. Romain wiederum war zuvor mit Sängerin Dua Lipa (30) zusammen – die beiden zeigten sich 2023 erstmals gemeinsam auf einem roten Teppich. Der französische Filmemacher debütierte zuletzt mit seinem Film "Sacrifice" beim Toronto Film Festival.

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Getty Images Emily Ratajkowski beim Cymbiotika x Ulta Beauty Launch in Los Angeles

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Getty Images Romain Gavras bei der Premiere von "Sacrifice" beim Toronto International Film Festival 2025

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Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski im Februar 2020