Emily Ratajkowski nutzte Sex zur Persönlichkeitsfindung

In einem persönlichen Essay für das Magazin The Cut hat Emily Ratajkowski (35) jetzt so offen wie nie über ihr Liebesleben nach ihrer Scheidung gesprochen. Die 35-jährige Schauspielerin und Unternehmerin beschreibt darin, wie sie nach der Trennung von Filmproduzent Sebastian Bear-McClard (39) gezielt begann, sich ihre Sexualität neu anzueignen. "Ich hasste die herablassende Weise, wie mich Leute nach meiner Trennung anschauten", schreibt sie in dem Essay. Dem Stigma der "verlassenen Single-Mutter" wollte sie aktiv entgegenwirken – und stürzte sich von Date zu Date.

Dabei ging es Emily nach eigenen Worten nicht primär um körperliche Befriedigung, sondern um etwas anderes: "Was ich wollte, war die Aufmerksamkeit. Ich wollte das Verlangen eines Mannes spüren und daran erinnert werden, dass ich ein sexuelles Wesen bin – nicht nur die Mutter eines Kleinkinds", erklärt sie in dem Text. Früher sei sie ein "braves Mädchen" gewesen, in der Hoffnung, Männer würden sie dadurch mehr wertschätzen. Durch die Trennung habe sie jedoch eine neue Seite an sich entdeckt: "Ich entschied, mich zu einer neuen Persönlichkeit zu vögeln." Auch das Cover-Foto zum Essay sorgt für Aufruhr: Das Model posiert darauf oben ohne mit einer täuschend echten Babypuppe. Auf Instagram hagelte es fast 8.000 Kommentare. "Warum sexualisieren wir das Stillen?", lautet eine Meinung. Auch Fans des Models zeigen sich irritiert: "Ich liebe dich, aber das ist falsch. Was für eine Schande, Mutterschaft sollte nicht sexualisiert werden."

Emily und Sebastian hatten vier Jahre lang gemeinsam das Leben geteilt, bevor die Ehe 2022 zerbrach. In ihrem Essay hatte Emily bereits zuvor geschildert, was sie als den eigentlichen Beginn vom Ende empfand: Sechs Monate nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes hätten die beiden aufgehört, miteinander zu schlafen – weniger als ein Jahr später folgte die Trennung. Die Scheidung wurde nach drei Jahren schließlich offiziell vollzogen.

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Getty Images Emily Ratajkowski beim Cymbiotika x Ulta Beauty Launch in Los Angeles

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Instagram / emrata Emily Ratajkowski bei einem Shooting

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Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski im Februar 2020