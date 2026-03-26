Emily Ratajkowski sorgt im Minikleid für Schnappatmung

Emily Ratajkowski (34) zog am Mittwochabend in Los Angeles alle Blicke auf sich, als sie in einem beigefarbenen Minikleid und dazu passenden nudefarbenen High Heels unterwegs war. Das 34-jährige Model präsentierte bei ihrem Auftritt ihre durchtrainierten Beine und setzte auf ein elegantes, schlichtes Styling. Zu dem Look kombinierte Emily eine schwarze Handtasche, trug ihr braunes Haar glatt gestylt und betonte ihre Augen mit einem dramatischen Schwung schwarzen Eyeliners. Später am Abend erschien sie Daily Mail zufolge bei der Cymbiotika x Ulta Beauty Launch Party im The Lillian, wo sie auf dem roten Teppich posierte.

Bei dem Event wurde Emily von ihrer Kollegin Shanina Shaik (35) begleitet, die in einem schicken schwarzen Slipdress erschien und ebenfalls eine schwarze Tasche trug. Die beiden Models posierten gemeinsam auf dem roten Teppich und mischten sich unter die Gäste, darunter auch Durana Elmi, die in einem durchsichtigen weißen Top und einer übergroßen weißen Hose für Aufsehen sorgte. Der Auftritt folgt auf Emilys jüngste Gucci-Kampagne, in der sie in schwarzer Unterwäsche mit Logo-Muster und einem großen Gucci Giglio Shopper zu sehen war. Für die von Mert und Marcus fotografierte Kampagne trug sie außerdem einen eleganten Rock und eine Jacke im Gucci-Logo-Print.

Ende Februar machte Emily ihre Beziehung zu dem französischen Regisseur Romain Gavras (44) auf Instagram offiziell, indem sie mehrere verliebte Fotos mit dem 44-Jährigen teilte. Auf einem Schnappschuss zeigten sich die beiden innig an einem Tisch sitzend, während Emily in einem roten Kleid provokant für die Kamera posierte. Die beiden wurden erstmals im November 2025 miteinander in Verbindung gebracht, als sie in New York City beim Küssen gesichtet wurden. Seit ihrer Scheidung von Filmproduzent Sebastian Bear-McClard (38) im Jahr 2022, mit dem sie den fünfjährigen Sohn Sly großzieht, hatte Emily kurze Romanzen mit Harry Styles (32), Shaboozey (30), Comedian Eric Andre, dem New Yorker Künstler Jack Greer und Pete Davidson (32). Mit Romain Gavras scheint sie nun ihre längste Beziehung seit der Trennung zu führen.

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Getty Images Emily Ratajkowski beim Cymbiotika x Ulta Beauty Launch in Los Angeles

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Getty Images Shanina Shaik, Durana Elmi und Emily Ratajkowski bei der Cymbiotika x Ulta Beauty Launchparty in Los Angeles

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Getty Images Romain Gavras bei der Premiere von "Sacrifice" beim Toronto International Film Festival 2025