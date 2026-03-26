Lucy DeVito über die Familienpower für neuen Film "Drag"

Lucy DeVito (43) hat bei ihrem neuen Film "Drag" ihre Familie an ihrer Seite. Die Schauspielerin, die Tochter von Danny DeVito (81) und Rhea Perlman (77) ist, übernahm nicht nur eine Rolle in dem Streifen, sondern arbeitete auch als Produzentin an dem Projekt. Unterstützung bekam die 43-Jährige dabei von ihrem Vater und ihrem Bruder Jake DeVito (38), die ebenfalls als Produzenten fungierten. Bei der Premiere des Films während des SXSW Film & TV Festivals am 13. März in Austin verriet Lucy gegenüber People: "Wir unterstützen uns gegenseitig so sehr. 'Drag' war eine Familienangelegenheit, bei der ich mit meinem Vater und meinem Bruder zusammengearbeitet habe." Auch die restliche Familie sei involviert gewesen: "Meine Mutter, meine Schwester, sie sind in Los Angeles und feuern uns an. Und mein Mann und alle. Es war eine Familienzusammenarbeit."

Der Film, der Komödie, Horror und Spannung vereint, erzählt die Geschichte zweier Schwestern mit einer angespannten Beziehung, die in den ländlichen Norden des Staates New York fahren, um dort ein Haus auszurauben. Was als einfacher Raubüberfall beginnt, entwickelt sich zum Albtraum, als eine der beiden sich im zweiten Stock den Rücken verrenkt und bewegungsunfähig wird. Lucy schwärmte von dem Projekt: "Ich liebe einfach Filme, die Spaß machen, und dieser hier ist eine wilde Fahrt. Ich habe es vom ersten Moment an voll und ganz angenommen, als wir das Drehbuch gelesen haben." Neben Lucy und ihrer Kollegin Lizzy Caplan (43) sind auch John Stamos (62) und Christine Ko in dem Film zu sehen, für den es noch keinen offiziellen Kinostart gibt.

Am Set entwickelte Lucy eine besondere Verbindung zu ihrer Filmpartnerin Lizzy. "Wir haben in 'Drag' Schwestern gespielt, und es war einfach so, dass wir uns natürlich verstanden haben. Es war wirklich, wirklich lustig", erzählte sie. Die beiden verbindet nicht nur ihre Arbeit vor der Kamera, sondern auch ihre Erfahrungen als Mütter. "Wir haben beide viel über unsere Kinder gesprochen und darüber, in Los Angeles aufzuwachsen und in New York zu leben und all das. Es war einfach richtig lustig", so Lucy. Die Schauspielerin hatte im Juli 2024 ihren Sohn Carmine zur Welt gebracht, während Lizzy bereits 2021 mit ihrem Ehemann Tom Riley Sohn Alfie bekommen hatte.

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Getty Images Lucy DeVito, 2023

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Getty Images Rhea Perlman, Lucy DeVito, und Danny DeVito im Jahr 2024

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Getty Images Lizzy Caplan, Schauspielerin