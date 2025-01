Danny DeVito ist überglücklich über seine Rolle als Opa

Danny DeVito (80) hat sich in einem rührenden Interview als stolzer Opa präsentiert und seine neue Lebensrolle als Großvater in den höchsten Tönen gelobt. In einem kürzlich veröffentlichten Video für AARP erklärte der Schauspieler, dass seine beiden Töchter, Lucy (41) und Grace (39) DeVito, in den vergangenen zwei Jahren jeweils ein Kind bekommen haben. Lucy brachte im Juli 2024 einen Sohn namens Carmine zur Welt, während Grace bereits 2023 eine Tochter namens Sinclair Lucille begrüßte. "Seit diese Babys da sind, müssen Sie mich in der Freude-Abteilung etwas bremsen", scherzte Danny.

Danny und seine Frau Rhea Perlman (76) hatten sich 2017 nach mehr als drei Jahrzehnten Ehe getrennt, ohne die Ehe je offiziell zu beenden. Die beiden sollen sich weiterhin gut verstehen. In dem Interview sprach Danny auch über die Bedeutung von Familie. "Das Wichtigste im Leben sind Familie und Freunde. Am Ende sind sie es, auf die wir uns verlassen können", sagte er und betonte, wie dankbar er für die Nähe zu seinen Kindern und Enkeln sei. Seinen Töchtern gab er den Rat, jeden Moment mit ihren Kleinen bewusst zu erleben, denn die Zeit fliege nur so vorbei.

Privat scheint Danny ganz anders zu sein als viele seiner berühmten Rollen – vom griesgrämigen Louie in "Taxi" bis hin zum zwielichtigen Pinguin in "Batman Returns". Fans, die den Schauspieler für seine rauen Filmcharaktere lieben, zeigten sich begeistert von dieser weicheren Seite. "Wenn Danny DeVito dein Großvater wäre, hast du im Leben gewonnen", schrieb ein Fan auf Social Media. Danny selbst scheint das genauso, nur aus der Perspektive als Opa, zu empfinden, denn er sagte abschließend: "Ich bin ein gesegneter Mann." Im November feierte er seinen 80. Geburtstag und zeigte sich auch hier bestens gelaunt und energiegeladen.

Getty Images Grace Fan DeVito, Rhea Perlman und Lucy DeVito bei der Premiere von "Poms" in Los Angeles

Getty Images Rhea Perlman, Lucy DeVito, und Danny DeVito im Jahr 2024

