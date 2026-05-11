"Sidelined 3": Noah Beck startet Filmdreh im Familiendrama

Der Streamingdienst Tubi hat diese Woche offiziell bestätigt, dass der dritte und letzte Teil der "Sidelined"-Filmreihe in Produktion gegangen ist. Mit dabei sind wieder die bekannten Gesichter aus den Vorgängerfilmen: Noah Beck, Siena Agudong und Charlie Gillespie kehren alle in ihre Rollen zurück. Die drei nutzten gemeinsam Instagram, um die Nachricht mit einem Video bekannt zu geben und ihre Fans auf die Fortsetzung einzustimmen.

Die Handlung des dritten Teils spielt zwei Jahre nach den Ereignissen des zweiten Films. Noahs Figur, Quarterback Drayton Lahey, zieht als Heisman-Anwärter nach New York City – doch nicht nur Football treibt ihn dorthin. In der Stadt lebt seine frühere Highschool-Liebe Dallas Bryan, gespielt von Siena, die ihre Karriere aufbaut, ihren Träumen nachgeht und eine Beziehung mit Skyler, dem Charakter von Charlie, führt. Adam Lewinson, Chef-Content-Officer bei Tubi, erklärte in einem Statement: "Die Fans haben gesprochen! Wir freuen uns, 'Sidelined 3' offiziell grünes Licht zu geben." Der Film markiert zudem einen Regiewechsel: Michael Medico übernimmt den Posten hinter der Kamera von Justin Wu, der die ersten beiden Teile gedreht hatte.

Noah ist vor allem durch seinen Erfolg auf TikTok bekannt geworden, auf der Plattform hat er Millionen von Fans. Zuletzt stand jedoch nicht sein berufliches Schaffen im Mittelpunkt der Schlagzeilen, sondern seine Familie: Seiner älteren Schwester Haley wurden schwere Vorwürfe gemacht. Sie war als Lehrerin tätig und soll eine unangemessene Beziehung zu einem Schüler gehabt haben, was zu einem Schulbezirksverfahren und dem Beschluss ihrer Entlassung führte.

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Getty Images Noah Beck, Dezember 2025

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Instagram / noahbeck Noah Beck, Schauspieler

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Instagram / noahbeck Schauspieler Noah Beck mit seinen Schwestern Tatum und Haley und ihren Eltern

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