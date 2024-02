Danny DeVito und Rhea Perlmans Tochter Lucy ist schwanger!

Sie sind ganz aufgeregt! Die Hollywoodlegenden Danny DeVito (79) und Rhea Perlman (75) heirateten 1982. Nach fast 30 Jahren Ehe entschieden sie sich, im Jahr 2017 getrennte Wege zu gehen. Trotzdem bleiben sie bis heute wohl gute Freunde. Die beiden haben drei erwachsene Kinder zusammen, Lucy (40), Grace und Jake DeVito. Lucy begleitete ihre Mutter am Samstag auf die Screen Actors Guild Awards und verkündete: Sie ist schwanger!

Lucy präsentierte am Samstagabend ihre Babykugel auf den SAG-Awards. Auf dem Red-Carpet trug sie ein bodenlanges rotes Kleid, das ihren schwangeren Bauch betonte. Die beiden strahlten glücklich in die Kameras. Ein Vertreter der Schauspielerin äußerte sich gegenüber People, dass Lucys erstes Kind schon im Sommer erwartet wird.

In dem Podcast von Julia Louis-Dreyfus (63) "Wiser Than Me", erzählte Rhea, wie es war das erste Mal Großmutter zu werden, da ihre jüngste Tochter im vergangenen Sommer zum ersten Mal Mutter geworden ist. "Alle sagen, dass es dein Leben verändert, wenn du ein Enkelkind bekommst, und das tut es auch. Es gibt eine gewisse Liebe, […] die Art von Liebe, die ich nie zuvor für etwas empfunden habe", schwärmte sie.

Getty Images Rhea Perlman, Lucy DeVito, und Danny DeVito, 2024

Getty Images Danny DeVito und Rhea Perlman, 2014

Getty Images Danny DeVito und Rhea Perlman im Jahr 2015

