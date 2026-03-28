"Zurück in die Zukunft"-Star James Tolkan (94) ist gestorben

James Tolkan ist im Alter von 94 Jahren verstorben. Die Zurück in die Zukunft-Bekanntheit verstarb am Donnerstag friedlich in Saranac Lake im US-Bundesstaat New York. Die Nachricht von seinem Tod wurde am Freitag durch die offiziellen Instagram-Accounts der Effektfirma Industrial Light and Magic sowie der Produktionsfirma Amblin bestätigt, die beide an den "Zurück in die Zukunft"-Filmen beteiligt waren. "Wir sind traurig über das Ableben des großartigen James Tolkan, der uns bei ILM am besten als Direktor Gerald Strickland und US-Marshal James Strickland in der 'Zurück in die Zukunft'-Trilogie bekannt ist", hieß es in dem Post.

Auch Thomas F. Wilson (66), der in der Science-Fiction-Trilogie den Schläger Biff Tannen und dessen verschiedene Verwandte verkörperte, nahm auf Instagram Abschied von seinem ehemaligen Kollegen. "So viel Liebe und Respekt", schrieb er in der Bildunterschrift eines Fotos, das ihn gemeinsam mit James zeigt. "Ein großartiger Künstler und ein toller Kumpel." In "Zurück in die Zukunft" spielte James den Vizedirektor Strickland, der Michael J. Fox' (64) Marty McFly immer wieder als "Faulenzer" rügte. Eine weitere seiner bekanntesten Rollen war die des strengen Offiziers Stinger in Top Gun von 1986, wo er Tom Cruise' Maverick mit den Worten "Dein Ego stellt Schecks aus, die dein Körper nicht einlösen kann" konfrontierte. Neben diesen Kultfilmen war James in zahlreichen weiteren Produktionen zu sehen, darunter "Amityville Horror", "WarGames" und "Dick Tracy".

James wurde 1931 in Calumet in Michigan geboren und diente zunächst der US-Marine, bevor er seine Schauspielausbildung begann. In den 1950er-Jahren zog er mit nur 75 Dollar in der Tasche nach New York City, um seinen Traum zu verwirklichen. "Ich kannte keine Menschenseele in New York", erinnerte er sich in einem Interview aus dem Jahr 2021. Er arbeitete zunächst als Hilfskellner, während er am Actors Studio bei Stella Adler und Lee Strasberg studierte. Seine ersten Schritte als Schauspieler machte er 1960 in einer Episode der Serie "Naked City" und am Broadway in "Wait Until Dark". James hinterlässt seine Ehefrau Parmelee Welles, die er 1971 am Off-Broadway-Set von "Pinkville" kennengelernt hatte, wo sie als Requisiteurin arbeitete. Noch im selben Jahr heirateten die beiden in Lake Placid.

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Getty Images James Tolkan bei der Gala-Vorstellung von "Back To The Future: The Musical" im Winter Garden Theatre in New York City

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Imago James Tolkan, Michael J. Fox und Claudia Wells in "Zurück in die Zukunft" (1985)

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Getty Images James Tolkan im Jahr 2010

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