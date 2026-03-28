Yung Miamis Loyalität zu Diddy kostete sie Millionen

Yung Miami hat jetzt erstmals offen über die Konsequenzen gesprochen, die ihre Unterstützung für ihren Ex-Freund Sean "Diddy" Combs (56) mit sich gebracht hat. In einem Interview mit dem Radioformat "The Breakfast Club" erklärte die Rapperin, dass ihre Loyalität zu dem Musiker sie teuer zu stehen gekommen sei. Sie habe Werbeverträge, Geld und persönliche Beziehungen verloren, nachdem sie sich öffentlich für Diddy eingesetzt hatte. "Ich habe Deals verloren. Ich habe Geld verloren. Ich habe Beziehungen verloren. Ich habe viel verloren", verriet die 32-Jährige gegenüber den Moderatoren. Ihre Unterstützung für den Hip-Hop-Mogul habe sich zudem stark auf ihre Marke ausgewirkt.

Im Interview verteidigte Yung Miami ihre Entscheidung, einen Brief zu Diddys Verteidigung geschrieben zu haben, trotz der Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen ihn. "Ich denke, ich habe einen Brief für einen geläuterten Mann geschrieben", erklärte die City-Girls-Rapperin. Sie sei überzeugt, dass der Mann, den sie kennengelernt habe, ein anderer gewesen sei. "Ich werde keinen Mist rechtfertigen oder unterstützen. Ich hatte das Gefühl, dass die Person, die ich getroffen habe, geläutert war", betonte sie. Yung Miami könne nur über den Menschen sprechen, den sie persönlich erlebt habe – jemanden, der ihr Leben verändert, ihr geholfen habe zu wachsen und sie wie eine Königin behandelt habe. Die negativen Folgen ihrer Loyalität haben bei der Rapperin tiefe Spuren hinterlassen. "Die einzige Person, der ich zu vertrauen versuche, sind Gott und meine Kinder", gestand sie.

Yung Miami und Diddy waren von 2021 bis April 2023 ein Paar und hatten ihre Beziehung im Juni 2022 offiziell bestätigt. Die Rapperin hatte in der Vergangenheit betont, wie wichtig ihnen beiden der gemeinsame Glaube gewesen sei – sie hätten regelmäßig zusammen gebetet und die Kirche besucht. Diddy verbüßt derzeit eine 50-monatige Haftstrafe im FCI Fort Dix in New Jersey, nachdem er im vergangenen Sommer wegen zweifacher Beförderung zur Prostitution verurteilt worden war. Von Vorwürfen des Sexhandels und der bandenmäßigen Kriminalität wurde er freigesprochen. Laut der Website des Bureau of Prisons ist sein Entlassungsdatum mittlerweile auf den 25. April 2028 festgesetzt worden.

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Getty Images Yung Miami und P. Diddy bei der Met Gala 2023

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IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper

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Getty Images Yung Miami, Rapperin