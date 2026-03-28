Wie lange bleibt Kate und Williams Nanny noch im Dienst?

Maria Teresa Turrion Borrallo steht Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) nun schon seit über einem Jahrzehnt zur Seite und kümmert sich liebevoll um deren drei Kinder. Die gebürtige Spanierin, die ihre Ausbildung am renommierten Norland College in Bath absolvierte, kam zur Familie, als Prinz George (12) gerade einmal acht Monate alt war. Seitdem begleitete sie die royale Familie bei zahlreichen Anlässen – von royalen Touren über Charlottes (10) Taufe im Jahr 2015 bis hin zu Pippa Middletons (42) Hochzeit 2017 und Prinz Harrys (41) Vermählung mit Meghan Markle (44) 2018. Für ihre treuen Dienste wurde Maria jetzt am 24. März bei einer Zeremonie mit der Royal Victorian Medal in Silber geehrt, eine besondere Auszeichnung, die König Charles (77) persönlich veranlasst hat.

Doch mit den wachsenden Kindern stellt sich die Frage, wie lange Maria noch Teil des royalen Haushalts bleiben wird. Laut der Website des Norland College konzentrieren sich die dort ausgebildeten Nannys hauptsächlich auf die frühen Kinderjahre bis zum Alter von acht Jahren. Prinz Louis (7) wird nächsten Monat bereits acht Jahre alt, während Prinz George voraussichtlich im Herbst auf ein Internat wechseln könnte. Bereits jetzt haben sich die Verhältnisse geändert: Während Maria früher mit der Familie im Kensington Palace wohnte, zogen William und Kate 2022 nach Windsor um und verzichteten seitdem auf fest einziehendes Personal. Auch nach ihrem kürzlichen Umzug von Adelaide Cottage zur Forest Lodge in Windsor bleibt es dabei – Maria und die Haushaltshilfen wohnen vermutlich stattdessen in kleineren Anwesen auf dem Gelände.

Maria wurde 2014 fest ins Team der Familie aufgenommen und kümmert sich seitdem um Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. "Maria liebt die Kinder innig", verriet eine Quelle dem Magazin People. "Sie kann streng und konsequent sein, aber sie ist auch sehr liebevoll und sanft mit ihnen." Trotz der Unterstützung durch die Nanny legen William und Kate großen Wert darauf, stark in den Alltag ihrer Kinder eingebunden zu sein. "Diese Kinder sehen ziemlich glücklich aus", erklärte ein Palastinsider gegenüber People. "Ein großer Teil davon ist die stabilisierende Normalität, die Kate mitbringt – so ist sie auch aufgewachsen. William liebt das absolut." Anders als frühere Generationen von Royals, bei denen Nannys hauptsächlich über Empfehlungen aus der aristokratischen Gesellschaft gefunden wurden, musste Maria eine Balance zwischen Fürsorge und der Achtung der Entscheidungen der Eltern finden.

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Chris Jackson/Getty Images Maria Teresa Turrion Borrallo mit der britischen Königsfamilie bei Prinzessin Charlottes Taufe

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Getty Images Maria Teresa Turrion Borrallo, Royal-Nanny

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Getty Images Prinz George von Cambridge winkt mit Maria Teresa Turrion Borrallo beim Trooping the Colour im Buckingham-Palast