Schnitt ist schuld: GNTM-Antonia erklärt ihre Nähe zu Louis

Bei Germany's Next Topmodel sorgen Antonia und Louis aktuell für jede Menge Wirbel – jetzt packt die GNTM-Kandidatin aber aus, was hinter den heißen Kussszenen beim intimen Shooting wirklich steckte. In einem TikTok-Video schildert Antonia, wie es bei den Dreharbeiten zur berühmt-berüchtigten Kuss-Challenge kam, bei der sie mit Louis eng aneinandergerückt vor der Kamera stand und ihm sogar spielerisch in die Lippe biss. Während Zuschauer und auch Heidi Klum (52) schon das nächste GNTM-Traumpaar witterten, macht das Model nun deutlich, dass es zwischen ihr und Louis am Set wesentlich nüchterner zuging, als es im TV ausgesehen hat – und dass die Produktion sie offenbar gezielt besonders flirty inszenierte.

Antonia verrät, dass sich neben Louis auch Jayden für das Shooting gemeldet habe – was in der Folge jedoch nicht gezeigt wurde. Am Ende entschied sie sich für Louis, allerdings nicht aus romantischen Gründen: "Wir haben uns gut verstanden, weil Louis zum Beispiel Techno mag, genauso wie ich. Er ist ein sehr chilliger Typ, sehr offen, was ich auch sehr mag. Ich finde so etwas praktisch, insbesondere wenn man mit ihm zusammenarbeiten muss." Zudem berichtet Antonia, dass die Schauspiellehrerin im Teaching andere Anweisungen gegeben habe, als es später in der Show wirkte. Statt die Spannung vor dem Kuss zu betonen, habe die Coachin sie ermutigt, direkt loszulegen – weshalb sie ohne Zögern zur Sache kamen. Auch die Idee mit dem Lippenbiss sei von der Lehrerin gewesen. "Mein erster Gedanke war nicht, dass ich mit einem Fremden rummachen möchte. Louis und ich waren uns noch fremd", macht sie deutlich.

Besonders überrascht zeigt sich die GNTM-Teilnehmerin darüber, wie sehr ihre vermeintliche Romanze mit Louis in den vergangenen Folgen in den Mittelpunkt geschnitten wurde. Antonia erzählt, sie und Louis hätten sich gesagt, sie würden einfach abwarten, was passiert – mit einer Dauerpräsenz im TV habe sie aber nicht gerechnet. "Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die uns 24/7 zusammen reinschneiden mit Herzchen oder so [...] Mich die ganze Zeit mit Louis zu sehen, wir sind wirklich nicht bei einer Datingshow", betont sie. Die 19-Jährige erklärt, dass für sie im Wettbewerb vor allem eines zählt: Es gehe um "Germany's Next Topmodel" – und genau diesen Titel wolle sie sich sichern.

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ProSieben GNTM-Kandidatin Antonia, 2026

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ProSieben/Max Montgomery Die Kandidaten und Kandidatinnen von GNTM in LA

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ProSieben GNTM-Kandidat Louis, 2026

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