Babysitter trotz Ehemann: Kylie Kelce kontert Vorwürfe

Kylie Kelce (34) hat sich jetzt zu den harschen Reaktionen geäußert, die sie vor einiger Zeit im Netz erhalten hatte: In der neuen Folge des Podcasts "Conversations With Cam" erklärt die Ehefrau von Footballstar Jason Kelce (38), warum sie auch dann eine Babysitterin anheuert, wenn Jason zu Hause ist. Online hieß es zuletzt, der Ex-NFL-Profi kümmere sich kaum um seine Kinder. "Es wurde so aggressiv aus dem Kontext gerissen, dass ich monatelang wütend war", sagte Kylie im Gespräch. Was Kylie mit dieser Aussage eigentlich meinte, darüber berichtet nun das Magazin Us Weekly: Im turbulenten Familienalltag mit den vier gemeinsamen Kindern Wyatt, Elliotte, Bennett und Finn braucht es planbare Abläufe.

Auslöser der Debatte war eine Aussage aus der Auftaktfolge von Kylies eigenem Podcast "Not Gonna Lie". Damals beschrieb sie, dass sie vor ihren Terminen grundsätzlich eine Kinderbetreuung organisiert, selbst wenn Jason ankündigt, in dieser Zeit daheim zu sein. Im Netz musste die vierfache Mutter deswegen hämische Kommentare über sich ergehen lassen: Ihr wurde unter anderem vorgeworfen, dass sie ihrem Ehemann die Kinder nicht anvertraue oder dass Jason sich nicht an der Erziehung beteilige. Jetzt stellt Kylie klar, dass ihre Worte verdreht worden seien: "Leute sagten, 'Du lässt Jason nicht auf die Kinder aufpassen.' Und ich denke mir: 'Was meint ihr mit lassen? Es sind seine Kinder'", betonte sie in der neuen Podcastfolge. Der eigentliche Grund für die Babysitter ist laut Kylie Jasons unberechenbarer Terminkalender – zuletzt mit Football-Übertragungen für ESPN und vielen kurzfristigen Verpflichtungen. "Da war keine Struktur", sagt die 34-Jährige. Oft klingele das Telefon, und Jason sitze dann 45 Minuten bis eine Stunde in einem wichtigen Call. "Das sind keine Gespräche, bei denen kleine Stimmen im Hintergrund laufen können", erklärt Kylie weiter.

Kylie macht außerdem deutlich, dass ihr ursprünglicher Kommentar stark von Sarkasmus geprägt gewesen sei – ein Ton, der in kurzen Social-Media-Schnipseln offenbar verloren gegangen sei. Unabhängig davon zeigen sich Jason und Kylie als eingespieltes Team: Während Jason seine Zeit nach der Footballkarriere zwischen Medienjobs und Familienleben aufteilt, baut Kylie sich mit ihren Podcast- und Charity-Projekten rund um die Eagles Autism Foundation ein eigenes Standbein auf. Erst vor Kurzem hatte sie in "Not Gonna Lie" mit einer rätselhaften Andeutung über ein neues, flauschiges Familienmitglied für Spekulationen gesorgt – ein weiteres Zeichen dafür, wie offen das Paar seine turbulente, aber offenbar gut organisierte Familienwelt mit den Fans teilt.

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter, Mai 2020

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Getty Images Kylie Kelce, 2023

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Instagram / jason.kelce Jason Kelce und seine Tochter Finnley, März 2025