Ausgetrickst: Reese Witherspoons "Natürlich blond 2"-Klausel

Gewusst wie: Reese Witherspoon (50) hatte bei den Vertragsverhandlungen für "Natürlich blond 2" eine ganz besondere Forderung. Nachdem der erste Teil des Kultfilms aus dem Jahr 2001 ein riesiger Erfolg geworden war, ließ die Schauspielerin eine ungewöhnliche Klausel in ihren Vertrag schreiben: Sie wollte ihre komplette Filmgarderobe behalten dürfen. Wie Reese jetzt in der "Graham Norton Show" verriet, nahm sie so rund 77 Paar Jimmy-Choo-Schuhe mit nach Hause. Die teuren Designer-Stücke lagerte sie zunächst unberührt ein, bis sie sie zum 15. Jubiläum des Films wieder hervorholte und anprobierte.

Das Ergebnis der Anprobe fiel gemischt aus, wie die Schauspielerin erzählte. "Einige von ihnen passten, andere nicht", berichtete Reese in der Show. Besonders schön sei es jedoch, dass sie alle Schuhe ihrer Tochter zeigen konnte. "Es war wirklich cool", schwärmte sie. Die Fans zeigten sich begeistert von der Enthüllung und lobten Reese für ihre Cleverness. "Das beweist, dass Reese super schlau ist", kommentierte ein User unter dem Clip. Ein anderer schrieb: "Schlau. Sie hat verlangt, dass es in den Vertrag kommt, damit sie die Schuhe behalten darf? So eine süße Geschichte."

Die Enthüllung kommt zu einem besonderen Zeitpunkt, denn Reese feierte am Wochenende ihren 50. Geburtstag – und genau 25 Jahre zuvor, 2001, kam der erste Teil von "Natürlich blond" in die Kinos. Die Schauspielerin kann damit auf rund vier Jahrzehnte im Showgeschäft zurückblicken, da sie bereits mit elf Jahren in die Branche einstieg. Anlässlich ihres Geburtstags teilte sie auf Instagram Einblicke in ihre letzten Jahrzehnte und macht somit vielen Fans Mut, indem sie ihre Erfahrungen im Bereich Alltag, Beruf, Karriere und Mutterschaft teilt.

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Collage: ZUMA PRESS, INC., Getty Images Collage: Links Reese Witherspoon im Film "Natürlich blond", rechts Reese Witherspoon 2025

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Rex Features / Rex Features / ActionPress Reese Witherspoon in Natürlich Blond 2

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Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon mit Tochter Ava