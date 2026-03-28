FKA Twigs reicht erneut Klage gegen Ex Shia LaBeouf ein

FKA Twigs (38) geht erneut juristisch gegen ihren Ex-Freund Shia LaBeouf (39) vor. Die Musikerin hat am Mittwoch beim Superior Court in Los Angeles eine neue Klage eingereicht, mit der sie eine Verschwiegenheitsklausel aus einem außergerichtlichen Vergleich kippen will. Wie das Magazin Variety berichtet, war die umstrittene Klausel Teil einer Einigung, die FKA Twigs und der Schauspieler im vergangenen Jahr geschlossen hatten. Dieser Vergleich kam nach einer Klage zustande, die die Sängerin 2020 wegen sexueller Körperverletzung und Zufügung emotionalen Leids gegen Shia eingereicht hatte. In der neuen Klageschrift wirft FKA Twigs ihrem Ex vor, Bedingungen durchgesetzt zu haben, die gegen Kaliforniens STAND Act verstoßen. Dieses Gesetz soll Betroffenen von sexuellem Missbrauch ermöglichen, ihre Geschichte zu erzählen, und erklärt Teile von Geheimhaltungsvereinbarungen in solchen Fällen für nichtig.

Ihr Anwalt Mathew Rosengart betonte gegenüber dem Magazin People, dass es in dem Fall um Gerechtigkeit und Recht gehe, nicht um Geld. FKA Twigs handle nicht nur für sich selbst, sondern auch für Frauen, die nicht die Mittel hätten, sich gegen Übergriffe zu wehren und ihre Stimme zu erheben. In der Klageschrift heißt es, Shia betreibe eine "Einschüchterungskampagne" und missbrauche das Rechtssystem zum Schaden seiner Ex-Freundin und aller Überlebenden sexueller Gewalt in Kalifornien. Besonders brisant: Der Schauspieler soll versucht haben, den STAND Act zu umgehen, indem er argumentierte, er sei ursprünglich wegen sexueller "Körperverletzung" und nicht wegen "Nötigung" verklagt worden und das Gesetz erfasse ihn daher nicht. FKA Twigs wehrt sich zudem gegen ein Schiedsverfahren, das Shia im vergangenen Jahr angestrengt haben soll. Darin fordert er von ihr einen hohen Geldbetrag, weil sie angeblich durch Statements in einem Interview mit dem Hollywood Reporter gegen die Vertraulichkeitsklauseln verstoßen habe.

FKA Twigs und Shia LaBeouf waren mehrere Monate miteinander liiert. Im Dezember 2020 hatte die Musikerin ihn vor Gericht verklagt und ihm körperlichen, sexuellen und psychischen Missbrauch während ihrer Beziehung vorgeworfen. Der Schauspieler hatte auch anderweitig mit der Justiz zu tun: Anfang des Jahres wurde er im Zuge einer Auseinandersetzung in New Orleans festgenommen und wegen zweier Vergehen angeklagt. Bei einer Anhörung im Februar wurde er zu einer Drogentherapie verpflichtet, muss sich regelmäßigen Tests unterziehen und hinterlegte eine Kaution von 100.000 Dollar.

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Collage: Getty Images, Imago FKA Twigs und Shia LaBeouf, Collage

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Getty Images Shia LaBeouf bei den Filmfestspielen in Cannes 2025

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Getty Images FKA Twigs, Musikerin