Deshalb schaut Lisa Kudrow erst jetzt ihre Sitcom "Friends"

Lisa Kudrow (62) hat mehr als 20 Jahre nach dem Ende von Friends eine neue Abendroutine entwickelt: Die Phoebe-Darstellerin schaut sich aktuell die komplette Serie zum ersten Mal an. In der Talkshow "Jimmy Kimmel Live" verriet sie jetzt, dass sie sich jeden Abend durch die zehn Staffeln arbeitet und bereits bei Staffel acht oder neun angelangt ist. Die Schauspielerin achte aber darauf, dass sie niemand vorm Fernseher erwischt. "Ich warte, bis mein Mann schläft, weil es mir zu peinlich ist", gestand Lisa dem Portal Rolling Stone zufolge in der Sendung. Auf die Nachfrage von Jimmy Kimmel (58), was daran peinlich sei, antwortete sie: "Dass ich mich jeden Abend selbst im Fernsehen anschaue!"

Der Grund für ihre nächtlichen Bingewatching-Sessions ist allerdings ein ganz praktischer: "Ich schaue es nicht meinetwegen. Ich mag vor dem Einschlafen einfach eine Sitcom – und mir sind die ausgegangen", erklärte die Schauspielerin. Dabei amüsiert sie sich offenbar prächtig über ihre früheren Auftritte und die ihrer Kollegen. "Alle sind so komisch, ich lache laut auf", schwärmte Lisa. Besonders bei einer Szene mit Gaststar Alec Baldwin (67) habe sie kaum noch an sich halten können: Joey habe sich über eine "riesige Auster" ausgelassen, die Phoebe zuvor auf den Boden geworfen hatte, und diese für einen "Rotzklumpen" gehalten. "Ich habe vor Lachen geweint. Richtige Tränen! Dann musste ich Matt [LeBlanc] eine Nachricht schicken", berichtete sie über die Episode.

Parallel zu ihrer "Friends"-Wiederentdeckung steht Lisa derzeit für die dritte und letzte Staffel ihrer Serie "The Comeback" vor der Kamera, die am 22. März auf HBO startet. Die Dreharbeiten finden auf denselben Studiobühnen statt, auf denen einst "Friends" produziert wurde. "Das war wirklich seltsam und irgendwie emotional", gestand die 62-Jährige über die Rückkehr an den vertrauten Ort. Mit ihrem Ehemann Michel Stern ist Lisa seit 1995 verheiratet – ein Jahr nachdem "Friends" erstmals ausgestrahlt wurde. In einem Interview mit The Hollywood Reporter hatte sie kürzlich erklärt, dass es ihr "größtes Glück" gewesen sei, die Liebe ihres Lebens noch vor ihrem Durchbruch durch die Kultserie gefunden zu haben.

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Getty Images Lisa Kudrow bei einer Vorführung von "No Good Deed" in New York

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Getty Images Lisa Kudrow und David Schwimmer am "Friends"-Set

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Imago "Friends"-Cast