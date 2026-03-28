Snoop Dogg überrascht als Hauptdarsteller im Gefängnisdrama

Snoop Dogg (54) wird für ein neues Filmprojekt zum Gefängnisinsassen. Der Rapper übernimmt die Hauptrolle in dem True-Crime-Thriller "God Of The Rodeo", bei dem Regisseurin Rosalind Ross sowohl Regie führt als auch das Drehbuch schrieb. An seiner Seite stehen dabei Hollywood-Größen wie Ridley Scott (88), der das Projekt über sein Produktionsbanner Scott Free Productions mitproduziert, sowie Giannina Scott, die über Cara Films als Produzentin tätig ist. Snoop selbst wird zusammen mit seiner Partnerin Sara Ramaker über Death Row Pictures ebenfalls als Produzent fungieren. "Mit Scott Free Productions zusammenzuarbeiten und mit Ridley Scott und Giannina Scott an 'God Of The Rodeo' zu arbeiten, ist lebensverändernd und eine Ehre", erklärte der Musiker laut Deadline. Zudem wird Death Row Records den Soundtrack des Films beisteuern.

Die Handlung des Films basiert auf den preisgekrönten Reportagen von Daniel Bergner über eines der gefährlichsten Gefängnisse im Süden Amerikas. Die Geschichte spielt im Jahr 1967 im berüchtigten Angola-Gefängnis in Louisiana und erzählt von Buckkey, einem abgehärteten Häftling, der eine lebenslange Haftstrafe verbüßt. Als im Gefängnis das allererste Insassen-Rodeo stattfindet, sieht er darin eine unerwartete Chance auf Erlösung. Doch während Buckkey und seine Mithäftlinge sich auf den Wettkampf vorbereiten, wird ihnen bewusst, dass das Rodeo nichts weiter ist als eine Gladiatoren-Show – ein brutaler Überlebenskampf, der die Blutgier der Öffentlichkeit befriedigen und die Wahnvorstellungen des Gefängnisdirektors von Göttlichkeit erfüllen soll.

Snoop Dogg wurde vom Time Magazine als eine der 100 einflussreichsten Personen des Jahres 2025 ausgezeichnet und baut sein Vermächtnis durch Death Row Records, Death Row Pictures sowie eine mehrjährige Partnerschaft mit NBCUniversal stetig aus. Der Künstler war 2024 als Korrespondent bei den Olympischen Spielen in Paris im Einsatz und wurde als erster ehrenamtlicher Coach von Team USA für die Olympischen Winterspiele 2026 ernannt. Zu den wichtigsten Projekten von Death Row Pictures gehört auch ein Snoop-Dogg-Biopic, das sich derzeit bei Universal Pictures in Entwicklung befindet.

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Getty Images Snoop Dogg, Rapper

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Getty Images Ridley Scott, Regisseur

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Getty Images Snoop Dogg im Oktober 2021 in New York