Chelsea Handler (51) verrät Details zu jüngerem Freund (37)

Chelsea Handler (51) hat bei einem Auftritt in der US-Talkshow "The View" neue Einblicke in ihr Liebesleben gegeben. Die Komikerin sprach offen über ihren neuen Freund, der 37 Jahre alt ist, und erklärte, warum sie sich mit 50 dazu entschieden hat, jüngere Männer zu daten. "Ich habe immer ältere Männer gedatet, aber dann bin ich 50 geworden und dachte mir: 'Ich glaube, ich gehe jetzt in die andere Richtung'", erzählte sie Moderatorin Whoopi Goldberg (70) und den Co-Hosts der Sendung. Als Gastgeberin Abby Huntsman (39) ihren neuen Mann "süß" nannte, antwortete Chelsea schlagfertig: "Danke, ich versuche nur süße Männer zu daten."

Die beiden lernten sich im vergangenen November an einem Blackjack-Tisch im Cosmopolitan in Las Vegas kennen, wo ihr jetziger Freund einen Cowboyhut trug und mit Tausenden Dollar Chips spielte. Chelsea lieh sich damals 1.000 Dollar von ihm und zahlte ihm später sogar 2.000 Dollar zurück, bevor sie am Ende der Nacht entschied, dass er die Zinsen nicht verdient habe und sie zurücknahm. "Er ist kein echter Cowboy, aber ich nenne ihn Cowboy", verriet sie in einem früheren Interview. Bereits wenige Tage nach ihrer ersten Begegnung textete er ihr mit den Worten "Du hast einen guten Vibe, ich würde gerne wieder mit dir abhängen" und begleitete sie noch im selben Monat auf eine Thanksgiving-Reise in die Antarktis.

Inzwischen hat das Paar gemeinsam mehrere Reisen unternommen, darunter Trips nach Jamaika, Finnland und Istanbul. Anfang März machte Chelsea die Beziehung auf Social Media offiziell, als sie Fotos von sich und ihrem mysteriösen Begleiter aus Istanbul postete. Seinen Namen hält sie jedoch weiterhin geheim und bezeichnet ihn lediglich als "meinen aktuellen Cowboy". Zuvor war die Komikerin knapp ein Jahr lang mit ihrem Kollegen Jo Koy (54) zusammen, bevor sich das Paar im Juli 2022 trennte. Während Chelsea weiterhin ihre große Comedy-Tour durch Nordamerika fortsetzt, die am 27. März in Portland startete und bis Dezember in Vancouver enden wird, scheint sie ihr privates Glück gefunden zu haben.

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Instagram / chelseahandler Chelsea Handler und ihr Freund "Cowboy"

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Getty Images Chelsea Handler, März 2025

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Getty Images Chelsea Handler, Januar 2023