Gina Gershon hat Tom Cruise bei Dreh fast die Nase gebrochen

Gina Gershon (63) hat über ihre erste Liebesszene vor der Kamera gesprochen – und die hatte es in sich. Am Set des Films "Cocktail" aus dem Jahr 1988 drehte die Schauspielerin mit Tom Cruise (63) eine intime Szene, bei der es beinahe zu einem schmerzhaften Zwischenfall kam. Wie Gina jetzt im Radioformat "Page Six Radio" von SiriusXM erzählte, habe Tom sich während der Dreharbeiten als "absoluter Gentleman" erwiesen und sei "sehr beschützend und süß" gewesen. Doch trotz seiner fürsorglichen Art ging bei den Aufnahmen etwas schief: Tom kitzelte die Schauspielerin unter der Bettdecke – obwohl sie ihn zuvor eindringlich davor gewarnt hatte. Die Folge war eine heftige Reflexreaktion von Gina, die dem Schauspieler fast die Nase brach.

Die Schauspielerin erklärte, dass sie Tom vor den Dreharbeiten ausdrücklich gebeten hatte, sie nicht zu kitzeln. "Mach das nicht. Ich meine es ernst, tu das nicht, denn ich hatte einen großen Bruder, der mich gekitzelt hat. Ich drehe dann wirklich durch", habe sie ihm gesagt. Gina vermutete, dass Tom wohl dachte, es würde eine gute Reaktion für die Szene geben. Als er sie dann doch berührte, traf ihn ihr Knie direkt an der Nase. "Ich hatte buchstäblich eine Knie-Reflex-Reaktion. Ich war traumatisiert vom Kitzeln", erklärte sie. Die Schauspielerin war entsetzt über das, was passiert war: "Oh mein Gott, ich habe ihm gerade die Nase gebrochen." Tom habe die Schuld jedoch sofort auf sich genommen und gesagt: "Nein, nein, nein. Mein Fehler. Du hast mich gewarnt." Obwohl er offensichtlich Schmerzen hatte, habe er versucht, sie zu beruhigen.

Gina hatte die Geschichte bereits 2024 bei "Watch What Happens Live" erzählt und dabei auch erwähnt, dass Toms damalige Ehefrau Mimi Rogers (70), die er 1987 geheiratet hatte, während der Dreharbeiten in der Nähe gewesen sei. Dennoch hätten sie und Tom in jeder Szene nach Gelegenheiten zum Küssen gesucht. "Jede Szene war so: 'Sollten wir uns in der Szene küssen?' 'Oh ja, ich denke, wir sollten uns küssen'", erinnerte sich die Schauspielerin. Tom überstand den Vorfall am Set von "Cocktail" unbeschadet und wurde später berühmt dafür, seine eigenen Stunts in Filmen wie der "Mission: Impossible"-Reihe, "Jack Reacher" und "Collateral" zu machen. Gina selbst spielte nach "Cocktail" in Kultfilmen wie "Showgirls" von 1995 und dem Thriller "Face/Off" mit Nicolas Cage (62) und John Travolta (72) aus dem Jahr 1997.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Gina Gershon und Tom Cruise

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Getty Images Gina Gershon, Schauspielerin

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Getty Images Tom Cruise, Schauspieler