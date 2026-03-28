Orlando Blooms farbenfrohes Malibu-Anwesen steht zum Verkauf

Orlando Bloom (49) trennt sich von seinem Traumhaus in Malibu. Das farbenprächtige Anwesen, das der Schauspieler bereits 2011 gemeinsam mit seiner damaligen Frau Miranda Kerr (42) für 2,16 Millionen Euro erworben hatte, steht nun für 10,36 Millionen Euro zum Verkauf. Wie dem Wall Street Journal gegenüber bekannt wurde, investierte Orlando mehr als das Doppelte des ursprünglichen Kaufpreises in umfangreiche Renovierungsarbeiten, um dem Haus einen "japanischen Touch" zu verleihen. Nach mehreren Jahren, in denen er das Anwesen in der geschlossenen Wohnanlage nicht mehr bewohnt hat, sei jetzt "der richtige Zeitpunkt gekommen, es loszulassen", erklärte der Der Herr der Ringe-Star. Sein 14-jähriger Sohn Flynn verbrachte einen Großteil seiner frühen Kindheit in dem Malibu-Haus, bevor sich seine Eltern trennten.

Das 1974 erbaute Anwesen erstreckt sich über etwa 390 Quadratmeter und verfügt über vier Schlafzimmer sowie fünf Badezimmer. Zu den Highlights des Hauses gehören ein atemberaubender Meerblick, ein Pool mit Spa, eine Sauna, ein Fitnessraum und ein privater Zugang zum Strand. Besonders auffällig ist die Küche mit ihren meerschaumgrünen Schränken, mexikanischen Fliesen, einer Metzgerblock-Insel und Steinarbeitsplatten. Ein Essbereich führt direkt auf eine offene Terrasse. Die Möbel wurden von Designer Roy McMakin entworfen, den Orlando entdeckte, nachdem er dessen Arbeiten in einem Buch gesehen hatte. "Ich bin herumgelaufen und habe allen sein Buch gezeigt und dachte dann, 'Vielleicht gehe ich einfach direkt zur Quelle'", verriet der Schauspieler. Er habe Roys Kontaktdaten online gefunden und ein Treffen vereinbart.

Die Entscheidung, das Anwesen zu verkaufen, kommt weniger als ein Jahr nach Orlandos Trennung von seiner Verlobten Katy Perry (41). Das Paar war neun Jahre lang zusammen und bekam 2020 die gemeinsame Tochter Daisy, bevor die beiden im Juli 2025 ihre Trennung bekanntgaben. Laut einem Statement ihrer Vertreter konzentrieren sich Orlando und Katy nun auf die gemeinsame Elternschaft ihrer Tochter. Der Schauspieler soll inzwischen eine neue Beziehung mit dem 28-jährigen Model Luisa Laemmel führen. Die beiden verbrachten erst vor Kurzem einen romantischen Kurzurlaub in der Schweiz, wo Orlando auch einige von Luisas Freunden und Familienmitgliedern kennengelernt haben soll.

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Imago Orlando Bloom, Schauspieler

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Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

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Instagram / orlandobloom Orlando Bloom und Tochter Daisy am Strand