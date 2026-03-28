Schreckmoment: Michael Mittermeier muss Auftritt abbrechen

Michael Mittermeier (59) wollte am Abend mit seinem aktuellen Programm "FLASHBACK – Die Rückkehr der Zukunft" in der Bonner Oper für beste Unterhaltung sorgen. Doch was als vergnüglicher Comedy-Abend begann, endete abrupt in der Pause. Der Grund für den Showabbruch war ein herrenloser Rucksack, der vor dem Haupteingang der Eventlocation gefunden wurde. Wie die Zeitung Bild berichtet, mussten daraufhin alle rund 800 Zuschauer gegen 21:15 Uhr über einen Notausgang das Gebäude verlassen. Der Bereich um den Haupteingang wurde weiträumig abgesperrt, während Sicherheitskräfte die Lage einschätzten.

Zur Untersuchung des verdächtigen Gepäckstücks rückten sogar Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts aus Düsseldorf an. Laut Bild wurde der gefundene Wanderrucksack mit einem Röntgengerät gescannt. Die Entwarnung folgte schließlich nach der Untersuchung: In dem herrenlosen Rucksack befanden sich lediglich Kleidung, Essen und ein Schlafsack. Kurz nach Mitternacht wurden alle Sperrungen vor der Oper wieder aufgehoben. Die Bonner Polizei versicherte, dass der Abbruch der Comedy-Show angesichts der aktuellen Sicherheitslage notwendig gewesen sei. Vorab habe es keinerlei Hinweise auf eine konkrete Bedrohung gegeben.

Michael Mittermeier, der eine Dschungelcamp-Teilnahme trotz eines "astronomisch" hohen Betrags ablehnte, ist seit Jahrzehnten einer der beliebtesten Comedians im deutschsprachigen Raum. Mit seinen Bühnenprogrammen füllt er regelmäßig große Hallen und Theater. Ob der Comedian seinen abgebrochenen Auftritt in der Bonner Oper nachholen wird, ist derzeit noch offen. Für die Fans des Komikers bleibt trotz des glimpflichen Ausgangs die Enttäuschung über den vorzeitigen Abbruch des Abends.

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Getty Images Michael Mittermeier, deutscher Comedian

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Getty Images Michael Mittermeier, Komiker

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Getty Images Michael Mittermeier, Comedian