Gesine Cukrowski und Michael sind nach 25 Jahren getrennt

Gesine Cukrowski (57) und Michael Helfrich haben sich getrennt. Nach 25 gemeinsamen Jahren ist die Beziehung der Schauspielerin und des Drehbuchautors zerbrochen. Wie die beiden gegenüber Bild bestätigen, haben sie bereits 2025 beschlossen, getrennte Wege zu gehen. "Die Entscheidung fiel einvernehmlich und in gegenseitigem Respekt", heißt es in ihrem gemeinsamen Statement. Die 57-Jährige und der 62-Jährige führten eine sogenannte wilde Ehe, waren also nie offiziell verheiratet. Trotzdem bezeichnete Gesine ihren Partner stets als "ihren Mann". Gemeinsam haben die beiden die 24-jährige Tochter Lina, die ebenfalls als Schauspielerin arbeitet.

Weitere Details zu den Gründen der Trennung wollten die beiden nicht nennen. "Wir werden auch in Zukunft freundschaftlich verbunden bleiben", erklärten Gesine und Michael weiter. Sie bitten darum, ihre Privatsphäre zu respektieren und von weiteren Anfragen abzusehen. Noch vor wenigen Monaten hatte die Schauspielerin gegenüber Bunte über ihre langjährige Beziehung gesprochen und dabei betont, wie wichtig Gleichberechtigung für sie beide war. "Ich habe einen feministischen Mann, das lief bei uns alles absolut gleichberechtigt", schwärmte sie damals.

Eine Hochzeit stand für Gesine und Michael nie zur Debatte. "Die ewige Frage nach der Hochzeit. Auch ohne Zeremonie sind wir Mann und Frau. Die Ehe ist ebenso ein patriarchales Konstrukt", erklärte die Schauspielerin noch im Mai gegenüber dem Magazin. Als Drehbuchautor konnte Michael seine Partnerin in den vergangenen Jahren oft zu Dreharbeiten begleiten und sich um Tochter Lina kümmern. Das Erfolgsrezept ihrer Beziehung sah Gesine in Offenheit und Ehrlichkeit. "Mein Mann und ich sind so lange zusammen, weil wir auch unsere Probleme benennen. Dadurch lernen wir jeden Tag wieder voneinander und warum der andere so funktioniert", verriet sie noch 2023 in einem Interview mit Bunte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gesine Cukrowski und Michael Helfrich im Jahr 2007

Anzeige Anzeige

Getty Images Gesine Cukrowski, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Gesine Cukrowski und Michael Helfrich im Jahr 2009

Anzeige