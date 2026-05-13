Hayden Panettiere und Ex-Wladimir: Sehr enges Verhältnis

Acht Jahre nach der Sorgerechtsübergabe ihrer Tochter Kaya an Ex-Verlobten Wladimir Klitschko (50) hat Hayden Panettiere (36) jetzt offen über ihr heutiges Familienleben gesprochen. In einem Interview mit Us Weekly zieht die Schauspielerin eine überraschend positive Bilanz und betont, wie eng ihr Verhältnis zu beiden ist. "Ich habe eine unglaubliche Beziehung zu beiden", erklärte sie gegenüber dem Magazin. "Ich bin so dankbar für Wlad. Wir stehen uns sehr nahe und haben, seit ich ihn mit 19 Jahren kennenlernte, eine tiefe Freundschaft neben unserer Beziehung gehabt." Gemeinsam wollen Hayden und der frühere Boxweltmeister ihrer Tochter zeigen, dass eine Trennung nicht bedeutet, dass die Liebe füreinander fehlt.

Besonders rührend äußerte sich die 36-Jährige über die inzwischen elfjährige Kaya, die sie als "unglaubliches Geschenk" bezeichnet. "Sie ist von einer anderen Welt, so freundlich, so stark und von guten Menschen umgeben", schwärmte Hayden. "Sie ist einfach das Beste – das Beste von mir und Wlad." Gleichzeitig schilderte die Schauspielerin, dass die Sorgerechtsübergabe damals "einer der schlimmsten Tage" ihres Lebens gewesen sei. In ihren kommenden Memoiren "This Is Me: A Reckoning" übernimmt sie nach eigenen Angaben die volle Verantwortung für ihre "Schwächen als Mutter". Wladimir bezeichnete sie dabei als "unglaublichen Vater", der stets das Beste für ihre Tochter im Sinn gehabt habe.

Hayden und Wladimir lernten sich kennen, als sie gerade 19 Jahre alt war. Das Paar verlobte sich und bekam 2014 Tochter Kaya. Nach ihrer Trennung im Jahr 2018 kämpfte die Schauspielerin mit postpartalen Depressionen sowie einer Alkohol- und Drogensucht, weshalb sie mehrfach in Therapie war und schließlich das Sorgerecht für Kaya an Wladimir abgab. Hayden beschrieb die Zeit als "lebendigen Albtraum", betonte aber zugleich, dass sie stets das Wohl ihrer Tochter in den Vordergrund gestellt habe. "Manchmal bedeutet das, die schwierigsten Dinge der Welt zu tun – um ihretwillen", so die Schauspielerin gegenüber Us Weekly.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Hayden Panettiere, Schauspielerin, Rechts: Wladimir Klitschko bei "Ein Herz für Kinder" 2025 in Berlin

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Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

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Getty Images Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere, Juni 2014