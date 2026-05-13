Streaming-Rekord: Arda Saatçi schlägt MontanaBlack deutlich

Mit mehr als 600 Kilometern auf den Beinen und fünf Tagen live on air hat Arda Saatçi (28) nicht nur sportlich Geschichte geschrieben – der Berliner Extremsportler hat mit seiner "Cyborg Season 26" auch einen neuen deutschen Twitch-Rekord aufgestellt. Beim Zieleinlauf am Santa Monica Pier in Los Angeles verfolgten rund 646.000 Menschen gleichzeitig den Livestream auf Twitch. Damit löste der 28-Jährige den bisherigen Rekordhalter MontanaBlack (38) ab, der laut TwitchTracker bei rund 371.000 gleichzeitigen Zuschauern lag – ein Abstand von fast 275.000 Zuschauern.

Der Hype machte aber nicht an Twitchs Grenzen halt. Parallel liefen große Streams auf YouTube und TikTok, auf YouTube schauten zeitweise rund eine Million Menschen zu, auf TikTok mehrere Hunderttausend. Plattformübergreifend lagen die Zuschauerzahlen laut Veranstalter zeitweise bei über zwei Millionen gleichzeitig. Besonders auffällig dabei: Der Rekord entstand nicht bei einem Gaming-Release oder einem klassischen Creator-Event, sondern bei einem tagelangen Extremlauf – ohne Spiel, ohne Showformat, dafür mit echter körperlicher Grenzleistung.

Arda hatte die Route vom Death Valley in der Wüste Kaliforniens bis zum Santa Monica Pier in Los Angeles zurückgelegt – mehr als 600 Kilometer und rund 6.000 Höhenmeter in insgesamt 123 Stunden und 21 Minuten. Stets dabei: ein Team aus Trainern, Medizinern, Kameraleuten und Assistenten, die ihn auf Fahrrädern und in Trucks begleiteten. MontanaBlack, bürgerlich Marcel Eris, der nun seinen Rekordtitel an Arda abgeben musste, ist einer der bekanntesten deutschen Streamer und Unternehmer und war selbst jahrelang eine feste Größe in der deutschen Twitch-Szene.

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Instagram / ardasaatci Arda Saatçi, Extremsportler

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Instagram / ardasaatci Arda Saatçi, Mai 2026

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Panama Pictures / ActionPress MontanaBlack auf der FIBO 2025