Keshas Exfreund ließ sie wegen der "Eras-Tour" sitzen

Kesha (39) spricht offen über ein besonders schmerzhaftes Liebesaus – und dabei spielt niemand Geringeres als Popqueen Taylor Swift (36) eine Nebenrolle. In der aktuellen Folge des Podcasts "Call Her Daddy" erzählt Kesha Rose Sebert Gastgeberin Alex Cooper (31), dass sie in ihrem ganzen Leben nur ein einziges Mal abserviert worden sei. Ausgerechnet ihr letzter Freund habe nach rund anderthalb Jahren Beziehung die Reißleine gezogen, nachdem die Sängerin ohne ihn zu einer Afterparty der "Eras"-Tour von Taylor gegangen war.

Im Gespräch schildert die Musikerin, dass sie ihren damaligen Partner schon länger im Verdacht gehabt habe, vor allem auf ihren Promi-Status abzufahren. "Ich dachte mir, vielleicht steht er einfach total auf Stars", erklärt sie im Podcast. Also habe sie einen kleinen Test gestartet: Zur exklusiven Aftershow-Party von Taylor habe sie bewusst nur ihre beste Freundin mitgenommen. Daraufhin sei ihr Ex komplett ausgerastet. "Der Typ kam am nächsten Tag vorbei, hat die Schlüssel abgegeben, und das war’s. Ich dachte mir nur: 'Hast du denn gar kein Schamgefühl? Hättest du nicht etwa elf Tage oder so warten können?'", so Kesha. Mit einem Augenzwinkern kommentiert sie die Trennung später im Gespräch: Wenn schon jemand wegen einer anderen Person Schluss mache, dann könne sie bei Taylor zumindest den Auslöser nachvollziehen.

Heute blickt Kesha mit etwas Abstand auf das Beziehungschaos – und hat klare Konsequenzen für ihr Liebesleben gezogen. Die Sängerin beschreibt sich aktuell als "sehr Single" und erzählt, sie lebe phasenweise sogar enthaltsam. "Ich lebe enthaltsam, weil ich auf meinen verdammten König warte. Es ist einfach Zeit für meinen König", sagt sie. Ihr neuer Song "Red Flag" dreht sich genau um das Thema Warnsignale bei Partnern, die sie in der Vergangenheit gern übersehen habe. Nun wolle sie dieses Muster durchbrechen. Eine kurzzeitige polyamore Beziehung habe sie ebenfalls ausprobiert, sei aber zu dem Schluss gekommen, dass dieses Modell nicht zu ihr passe.

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Getty Images Kesha, Juli 2024

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Getty Images Taylor Swift bei der "Eras Tour" im Johan-Cruijff-Arena, Amsterdam, 4. Juli 2024

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Getty Images Kesha, Sängerin, Februar 2026