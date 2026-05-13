Yvonne meint: Peter Kleins Eifersucht war Beziehungskiller

Yvonne Woelke (46) und Peter Klein (59) haben sich getrennt. Jetzt sprechen beide über die Gründe für das Liebes-Aus. Anfang Mai hatte die Sängerin die Trennung beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen öffentlich gemacht. Gegenüber Bild erklärt Yvonne nun, dass sich das Drama schon deutlich früher angebahnt habe: "Schon mindestens drei bis vier Monate lief bei uns nichts mehr im Bett. Das belastet einen natürlich, doch ich hatte nicht den Kopf dazu. Schuld war in erster Linie Peters ständige Eifersucht, die mich sehr getroffen hat und letztendlich der Grund für das Liebes-Aus war." Auch den Hass im Netz gegen ihre Beziehung habe sie nicht mehr ausgehalten.

Ein weiterer Streitpunkt war offenbar ihre Freundschaft mit Realitykollege Eric Sindermann (37). Wegen gemeinsamer Fotos habe Peter ihr vorgeworfen, mehr Zeit mit anderen Männern zu verbringen als mit ihm. "Ich war viel mit ihm unterwegs, ja. Peter hat mir dann vorgeworfen, ich würde mehr Zeit mit anderen Männern verbringen als mit ihm", berichtet Yvonne. Zudem behauptet sie, Peter wollte nicht, dass sie so häufig das Haus verlasse: "Er wollte mich ständig zu Hause halten, ich musste ihm erklären, warum ich auf Events gehe. Das ist ja aber auch Teil meines Berufes. Er sagte dann immer: 'In der Zeit hättest du auch zu mir nach Mallorca fliegen können.'" Laut der Blondine sei Peter die Beziehung wichtiger gewesen und ihr der Job.

Schon vor dem offiziellen Liebes-Aus hatte Peter bei Promiflash am Rande des Bild-Renntags in Gelsenkirchen auffällig offen über den Druck in der Beziehung gesprochen. Er klagte über den vollen Terminkalender und die Fernbeziehung: "Ja, das ist genau der springende Punkt. Es ist sehr schwierig momentan... Am Anfang waren alle 14 Tage geplant, das hat sich dann als schwer durchsetzbar herausgestellt." Aus den zwei Wochen wurden bei den beiden offenbar schnell deutlich längere Pausen. "Dann wurden es irgendwann drei oder vier Wochen. Das ist eine verdammt lange Zeit. Beide haben beruflich viel zu tun und da passen viele Dinge im Moment nicht zusammen", sagte Peter.

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ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke

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IMAGO / BREUEL-BILD Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025

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Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke und Peter Klein, Musiker