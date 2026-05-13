Sharon Stone trauert um Bruder Mike (†74) nach Krankheit

Sharon Stone (68) muss erneut einen schweren Verlust verkraften. Die Hollywood-Schauspielerin gab auf Instagram bekannt, dass ihr älterer Bruder Mike Stone im Alter von 74 Jahren gestorben ist. "Mike Stone, mein ältester Bruder, ist nach langer Krankheit von uns gegangen. Wir wünschen ihm Frieden", schrieb sie zu einem Porträtfoto ihres Bruders. Den Beitrag schloss Sharon mit den Namen ihrer drei Söhne Roan, Laird und Quinn ab.

Mike war nicht nur der Bruder der "Basic Instinct"-Darstellerin, sondern auch selbst im Showbusiness tätig. Als Musiker und Schauspieler war er in mehreren Filmen der 1990er-Jahre zu sehen, darunter "Eraser" und "Malevolence". Einen besonderen Auftritt hatte er 1995 in dem Western "The Quick and the Dead", in dem er an der Seite seiner Schwester sowie Russell Crowe (62) und Leonardo DiCaprio (51) vor der Kamera stand. Der Verlust trifft Sharon nach einer Reihe weiterer Schicksalsschläge in ihrer Familie: Ihr jüngerer Bruder Patrick starb im Februar 2023 mit 57 Jahren an einem Herzinfarkt – nur anderthalb Jahre nachdem Patricks Baby River im Alter von elf Monaten an Organversagen gestorben war. Hinzu kommt, dass auch ihre Mutter Dorothy erst im März 2025 im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Sharons Vater Joseph war bereits 2009 gestorben. Als lebende Geschwister hat die Schauspielerin nun noch ihre Schwester Kelly Stone.

Sharon wuchs zusammen mit ihren Geschwistern in einfachen Verhältnissen im ländlichen Pennsylvania auf. In der Vergangenheit hat sie offen über die Armut und die schwierigen Bedingungen gesprochen, unter denen die Familie aufgewachsen ist – darunter auch körperliche und sexuelle Gewalt, die sie und ihre Geschwister erlebt haben sollen. In der "The Drew Barrymore Show" sprach sie außerdem darüber, dass sie königliche Wurzeln habe und ihr Vater eigentlich wohlhabend hätte aufwachsen sollen. Erst als Sharon nach New York zog und als Fotomodell arbeitete, kam sie erstmals mit finanziellem Wohlstand in Berührung.

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Getty Images Sharon Stone, Februar 2023

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Instagram / sharonstone Sharon Stone trauert um ihren Bruder Mike, Mai 2026

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