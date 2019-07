Gesine Cukrowski (50) kann den plötzlichen Tod ihrer Freundin Lisa Martinek (✝47) noch immer nicht fassen! Am vergangenen Freitag verstarb die Schauspielerin völlig überraschend in Italien – während des Familienurlaubs mit ihrem Mann Giulio Ricciarelli und den drei gemeinsamen Kindern im Alter von vier, sieben und acht Jahren. Ihre Freundin Gesine gedachte Lisa nun mit einem gemeinsamen Schnappschuss, der erst vor wenigen Wochen entstanden war!

Via Instagram nahm Gesine Abschied nun von ihrer Schauspielkollegin. Unter einer gemeinsamen Schwarz-Weiß-Aufnahme richtete die 50-Jährige rührende Worte an ihre Freundin. "Das war am Abend vor deiner Italienreise. Wir hatten einen wunderbaren Abend, mit so viel Freude – vor allem Vorfreude auf alles, was da kommen sollte", erinnerte sich die Berlinerin. Außerdem betonte sie, wie viel Spaß sie bei gemeinsamen Drehs gehabt hätten und wie sehr sie sich immer gefreut hätten, wenn sie sich auf Events getroffen haben.

Die letzten Worte ihres Posts widmete Gisene derweil Lisas Hinterbliebenen: "Unser aller Mitgefühl gilt der Familie, den Kindern." TV-Star Andrea Sawatzki kommentierte den Beitrag mit einem schwarzen Herz-Emoji und den Worten: "Lisa war einzig..." Auch zahlreiche Follower brachten ihre Trauer über Lisas Tod in den Kommentaren zum Ausdruck.

Starpress/WENN.com Gesine Cukrowski im Juni 2019 in Berlin

Instagram / gesine_cukrowski Lisa Martinek und Gisene Cukrowski im Juni 2019

AEDT/WENN.com Lisa Martinek im März 2019 in Berlin

