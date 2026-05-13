Eurovision-Zuschauer empört über Tonprobleme beim Halbfinale

Das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien hat bei vielen Zuschauern für mächtig schlechte Stimmung gesorgt – und zwar nicht wegen der Auftritte selbst. Bereits kurz nach Beginn der Live-Show häuften sich auf X die Beschwerden über massive Tonprobleme. Die Hintergrundmusik übertönte durchgehend die Moderatoren Victoria Swarovski (32) und Michael Ostrowski, sodass die beiden kaum zu verstehen waren. "Kann die BBC ihre Tonabteilung in den Griff bekommen? Ich kann den Kommentar überhaupt nicht hören!", schrieb ein wütender Nutzer. Ein anderer klagte: "Der Sound ist so schrecklich und ruiniert die Songs. Das ist traurig und unfair."

Die Frustration der Fans zog sich durch die gesamte Sendung. "Warum ist der Mix so seltsam und macht die Hintergrundmusik lauter als die Moderatoren?", fragte ein weiterer User. Andere beschrieben den Ton als "dumpf", "leise" und insgesamt "furchtbar". Trotz des Tonchaos lieferten alle 15 Acts ihre Auftritte ab – darunter Geigerin Linda Lampenius als Vertreterin des Titelkandidaten Finnland. Für einen echten Überraschungsmoment sorgte zudem ein Gastauftritt von Boy George (64), der gemeinsam mit Sängerin Senhit für San Marino auf der Bühne stand und den Song "Superstar" präsentierte.

Für den traditionsreichen Wettbewerb ist der Fehlstart besonders heikel, denn der ESC feiert in diesem Jahr sein 70. Jubiläum und steht ohnehin im Fokus wie selten zuvor. In Wien sind 35 Länder angereist, die Stadt ist im "United by Music"-Look geschmückt, überall prangen Herzen und Logos des Contests. Während drinnen Stars und Newcomer um den Einzug ins große Finale kämpfen, prägen draußen politische Diskussionen und Boykotte das Bild: Mehrere Länder bleiben der Show wegen der Teilnahme Israels fern.

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Getty Images Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren das erste ESC-Halbfinale 2026 in der Wiener Stadthalle

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Getty Images Linda Lampenius beim London Eurovision Party im Outernet London, April 2026

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Getty Images Boy George und Senhit nach ihrem Auftritt im ersten ESC-Halbfinale 2026 in der Wiener Stadthalle