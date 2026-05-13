Giuliana Farfalla behauptet: Georgina hat Schulden bei ihr

Bei Kampf der RealityAllstars hat es jetzt eine pikante Enthüllung gegeben. In den neuen Folgen der Realityshow kämpfte Sam Dylan (35) gegen Serkan Yavuz (33), Paco Herb (30) und Giuliana Farfalla (30) um die Rückkehr in die sogenannte Sala – und setzte sich am Ende durch. Für Paco, Serkan und Giuliana bedeutete das das Aus. Beim Abschied ließ Letztere dann aber noch eine überraschende Aussage fallen, die für Gesprächsstoff sorgt: Im Einzelinterview verriet die 30-Jährige, dass ihre Mitstreiterin Georgina Fleur (36) bei ihr offenbar tief in der Kreide steht.

In ihrem Abschlussstatement richtete sich Giuliana direkt an Georgina und drückte ihr die Daumen für die Show – allerdings mit einem unerwarteten Zusatz. "Und natürlich wünsche ich Georgina den Sieg, hol ihn nach Hause nach Dubai, du schuldest mir noch 10K, deswegen gewinn mal das Ding, Süße", erklärte sie. Damit machte sie öffentlich, dass die 36-Jährige ihr angeblich 10.000 schulden soll – die genaue Währung ließ sie dabei jedoch offen. Ob sich Georgina nach der Ausstrahlung der Folge nun zu den Vorwürfen äußern wird, bleibt abzuwarten. Während der Dreharbeiten dürfte sie von Giulianas Behauptung nichts mitbekommen haben.

Georgina ist seit Jahren eine feste Größe in der deutschen Reality-Landschaft – Giuliana machte sich ebenfalls schon früh einen Namen in der Branche. Die beiden haben ihren Wohnsitz in Dubai – was laut Georgina hohe Kosten mit sich bringt. In der Vergangenheit zeigten sie sich bereits gemeinsam in den sozialen Netzwerken und schienen sich gut zu verstehen. Umso überraschender kommt nun Giulianas öffentliche Spitze gegen ihre Freundin – vor allem, weil sie damit offenbar ein bislang unbekanntes finanzielles Thema zwischen den beiden ans Licht bringt.

"Kampf der RealityAllstars" mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

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Instagram / giuliana_farfalla, Instagram / georginafleur.tv Collage: Giuliana Farfalla und Georgina Fleur

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RTLZWEI Giuliana Farfalla bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit