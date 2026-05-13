Prinzessin Kate erhält den "Primo Tricolore" in Norditalien

Italienische Ehre für Prinzessin Catherine von Wales (44): Die 44-Jährige wird in Kürze in Reggio Emilia mit dem "Primo Tricolore" ausgezeichnet – der höchsten Ehrung der Stadt. Die Auszeichnung in Form der historischen grün-weiß-roten Flagge würdigt ihr leidenschaftliches Engagement für die frühkindliche Bildung. Wie Hello berichtet, unterstreicht dieser Besuch die internationale Bedeutung des "Reggio-Ansatzes", den Kate als Schirmherrin des Royal Foundation Centre for Early Childhood weltweit fördert.

Bürgermeister Marco Massari betonte in einer Ratssitzung die Relevanz dieser Begegnung: "Wir sind überzeugt, dass der Besuch einer Frau, die ihre Popularität als Vehikel für die Verbreitung von Bildungsansätzen in Einklang mit dem Reggio-Ansatz nutzt, von großer Bedeutung ist." Da Kate nicht auf Einladung der Regierung, sondern in ihrer Funktion als Schirmherrin reist, wird der prestigeträchtige Moment voraussichtlich in einem privaten Rahmen stattfinden. Bürgermeister Marco nannte den Besuch dennoch "wirklich prestigeträchtig", da er die pädagogische Vorreiterrolle der Stadt ins Rampenlicht rückt.

Für die dreifache Mutter ist die Reise nach Norditalien ein Herzensprojekt. Seit Jahren nutzt sie ihre Erfahrungen mit Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8), um die Bedeutung der ersten Lebensjahre für die spätere Entwicklung zu betonen. Die Gründung ihres eigenen Forschungszentrums war dabei nur der erste Schritt. Die Ehrung in Italien beweist nun, dass Kates Arbeit weit über die Grenzen Großbritanniens hinaus geschätzt wird und sie als globale Botschafterin für die Kleinsten der Gesellschaft wahrgenommen wird.

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Imago Prinzessin Kate bei einer Gartenparty im Buckingham-Palast in London, 8. Mai 2026

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Getty Images Prinzessin Charlotte von Wales und Kate, Prinzessin von Wales beim Ostergottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor, 5. April 2026

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026