Dreharbeiten zu "Nobody Wants This" Staffel 3 haben begonnen

Für Fans von "Nobody Wants This" gibt es erfreuliche Neuigkeiten: Die Dreharbeiten zur dritten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie haben laut Quotenmeter in Los Angeles begonnen. Kristen Bell (45) und Adam Brody (46) kehren in ihren Hauptrollen als Podcast-Host Joanne und Rabbi Noah zurück, um die ungewöhnliche Liebesgeschichte des Paares fortzusetzen. Auch Justine Lupe (36), Timothy Simons und Jackie Tohn sind wieder mit an Bord. Die neuen Episoden sollen noch im Laufe dieses Jahres auf dem Streamingdienst veröffentlicht werden. Im Zentrum der Geschichte wird erneut die Beziehung zwischen der Podcast-Moderatorin und dem Rabbiner stehen, die bereits in den ersten beiden Staffeln für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat.

Die von Erin Foster entwickelte Comedyserie zählt zu den größten internationalen Erfolgen von Netflix. Die ersten beiden Staffeln hielten sich insgesamt zwölf Wochen in den globalen Netflix-Top-10-Charts und schafften es in 89 Ländern in die Top Ten, davon 43 Mal auf Platz eins. Besonders bemerkenswert war, dass nach dem Start der zweiten Staffel im Oktober 2025 auch die erste Staffel erneut an Popularität gewann. Als Showrunner fungieren unter anderem Jenni Konner und Bruce Eric Kaplan, produziert wird die Serie von 20th Television.

Bereits vor drei Wochen hatte Stephanie Faracy im Gespräch mit dem Magazin People neue Details zur dritten Staffel verraten. Bei der Premiere ihrer neuen Serie "Scarpetta" in New York City erklärte die Schauspielerin: "Ich denke, es gibt viele großartige Dinge, die sich die Fans gewünscht haben, und verschiedene Dinge, von denen sie hoffen, dass sie passieren." Sie versprach außerdem "viel mehr Beziehungen" und ein "dynamisches Jahr". Am wichtigsten sei ihr, dass die Zuschauer zufrieden sind: "Ich denke, die Fans werden begeistert sein", sagte Stephanie zuversichtlich.

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Getty Images Adam Brody und Kristen Bell beim Netflix-FYC-Event zu "Nobody Wants This" im Netflix Tudum Theater

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Getty Images Kristen Bell beim Netflix-FYC-Event zu "Nobody Wants This" im Netflix Tudum Theater in Los Angeles

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Getty Images Adam Brody beim Netflix-FYC-Event zu "Nobody Wants This" im Tudum Theater in Los Angeles

Worauf freut ihr euch in Staffel 3 von "Nobody Wants This" am meisten? Mehr von Joanne & Noahs unkonventioneller Liebe! Die Nebenfiguren und all die neuen Beziehungen. Ergebnis anzeigen