Dritte Staffel "Nobody Wants This" wird Fans "begeistern"

Stephanie Faracy hat im Gespräch mit dem Magazin People neue Details zur dritten Staffel von "Nobody Wants This" verraten. Die 74-Jährige, die in der Serie die Rolle der Lynn spielt, sprach bei der Premiere ihrer neuen Serie "Scarpetta" in New York City über das, was die Fans in der kommenden Staffel erwartet. "Ich denke, es gibt viele großartige Dinge, die sich die Fans gewünscht haben, und verschiedene Dinge, von denen sie hoffen, dass sie passieren", erklärte die Schauspielerin. Sie versprach zudem "viel mehr Beziehungen" und ein "dynamisches Jahr". "Ich denke, die Fans werden begeistert sein", sagte Stephanie.

Die Schauspielerin liebt es, dass Lynn "einfach da ist, um Dinge aufzumischen und zu kommentieren". Ihre Rolle beschrieb sie gegenüber People als eine Frau, die "nicht ganz in der Realität ist, aber sagt: Ich will meinen Traum, und ich will ihn so, wie ich ihn will, und die Mädchen lieben mich, und er ist nicht schwul. Abgesehen davon, sag mir, was du willst." Lynn spiele das Spiel einfach nicht mit – nur auf ihre eigene Weise. Gleichzeitig steht Stephanie für die neue Crime-Thriller-Serie "Scarpetta" vor der Kamera, in der sie Maggie Cutbush spielt, die Assistentin der forensischen Pathologin Dr. Kay Scarpetta. Die Arbeit mit Nicole Kidman (58), die die Titelrolle übernimmt, sei "einfach das Beste" und "so inspirierend", schwärmte sie.

Netflix hatte die dritte Staffel von "Nobody Wants This" Anfang November vergangenen Jahres bestätigt, nur wenige Wochen nach dem Start der zweiten Staffel. Hauptdarstellerin Kristen Bell (45) verkündete die Verlängerung damals begeistert in einem Instagram-Reel, in dem sie ihre Co-Stars Adam Brody (46), Justine Lupe (36), Jackie Thon und Timothy Simons (56) per Videoanruf über die frohe Botschaft informierte. In "Scarpetta" ist Stephanie neben Nicole Kidman mit Stars wie Jamie Lee Curtis (67), Ariana DeBose (35), Bobby Cannavale (55) und Simon Baker zu sehen. Die Serie startet am 11. März bei Amazon Prime Video.

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Getty Images Der "Nobody Wants This"-Cast bei der Premiere in Hollywood

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Getty Images Leighton Meester und Adam Brody bei den Critics Choice Awards 2026 in Santa Monica

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ERIN SIMKIN/NETFLIX Kristen Bell und Adam Brody in der zweiten Staffel "Nobody Wants This"